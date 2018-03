Mayweather naj bi se kmalu preizkusil v mešanih borilnih veščinah

Po poročanju spletne strani TMZ.com Mayweather namerava sprejeti ponudbo nekdanjega borca serije UFC Tyrona Woodleyja, da začne z njim trenirati.

"Kmalu bom začel. Že nekaj časa si dopisujeva. Nekajkrat sva govorila, zares bova začela zelo kmalu," je povedal Mayweather.

Nekdanji boksarski prvak se je lani že vrnil iz upokojitve in se v Las Vegasu pomeril z zvezdnikom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem. Dolgo časa je zanikal govorice, da se bo preizkusil tudi v MMA, a bo, kot kaže, le stopil v zanj nov ring.

"Verjetno bom potreboval nekaj več časa. Tudi če bo minilo od šest do osem mesecev ... Vse želim narediti pravilno. Znam se boriti. Nisem slab. Na lestvici od 1 do 10 bi si dal oceno sedem. Lahko sem še boljši. Ko pa pride do borbe z rokami, sem na lestvici od 1 do 10 na 100. Slabši sem v borbi z nogami," je dejal 41-letnik, ki je v lanskem dvoboju z McGregorjem zaslužil 300 milijonov dolarjev.