Markoja in Janželjeva v okrnjeni konkurenci državna šahovska prvaka

Foto: Vid Ponikvar

V odprti konkurenci članov je sodelovalo 50 igralcev, pri članicah pa je potekal zaprt turnir desetih tekmovalk. Manjkalo je precej najboljših, med članicami ni bilo naše najboljše slovenske igralke Laure Unuk, ki ima maturo, medtem ko so pri članih nastop odpovedali vsi slovenski velemojstri.

Markoja slavil prepričljivo

V tako okrnjeni zasedbi so prišli do izraza mladi in obetavni obrazi slovenskega šaha. Boris Markoja je v zadnjih nekaj letih najbolj obetaven slovenski mladinec, ki se z zanesljivimi koraki bliža velemojstrskemu naslovu in trka tudi na vrata članske reprezentance.

Slavil je prepričljivo, saj je s sedmimi točkami in pol iz devetih partij najbližje konkurente pustil za seboj za celo točko. Sledila mu je skupina štirih igralcev s po šestimi točkami in pol. Drugo mesto je pripadlo 23-letnemu mednarodnemu mojstru Galu Drnovšku (Kranj), tretje pa mojstru FIDE Žanu Kavčiču (ŠD Vrhnika).

Pri članicah veliko bolj razburljivo

Pri članicah je bil končni razplet na vrhu veliko bolj razburljiv. Janželjeva je morala za naslov v današnjem zadnjem krogu premagati prvo slovensko velemojstrico v zgodovini Darjo Kapš (ŠK Ljubljana). Tudi slednja je bila v igri za najvišja mesta in je nujno potrebovala zmago.

Poraz jo je na koncu potisnil šele na šesto mesto. Le mesto pred njo je končala druga velemojstrica na turnirju Jana Krivec, ki v konkurenci precej mlajših igralk prav tako ni mogla bolje unovčiti svojih zares bogatih tekmovalnih izkušenj.

Drugo mesto je pripadlo lanskoletni državni prvakinji, 20-letni Teji Vidic (ŽŠK Maribor). Zanimivo je, da sta Janželjeva in Vidičeva letos zgolj zamenjali mesti z lanskoletnega državnega prvenstva.

Na zadnjo stopničko se je presenetljivo povzpela 16-letna Zala Urh (Kranj). Slednja je izjemno obetavna mlada igralka, velik uspeh med članicami pa ji je tokrat uspel kljub temu, da je bila pred turnirjem najslabše rangirana med desetimi nastopajočimi. Temu primerno si je tudi izboljšala svoj rating, saj je osvojila več kot 120 novih točk.