Lucija Hribar v Kairu osma na gredi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da slovenski tabor z zmago zapušča tudi tretjo postojanko (od štirih) sezone najvišje ravni v Egiptu, je že v soboto poskrbela Tjaša Kysselef. Na preskoku je tako kot na prvi postaji v Cottbusu ugnala vso konkurenco in slavila četrto zmago v karieri, skupno pa 24. uvrstitev na zmagovalni oder.

"Res nisem pričakovala zmage. Na tekmo sta prišli tudi Oksana Čusovitina in Csenge Maria Bacskay, ki sta me doslej vedno premagali. Mislila sem si, da je najboljše, kar lahko danes naredim, da pokažem dva dobra skoka in upam na bronasto kolajno. A razpletlo se je sanjsko," je za STA po zmagi povedala izkušena slovenska telovadka.

V sobotnih finalih je nastopila tudi Hribarjeva na dvovišinski bradlji, vendar je po padcu z oceno 10,600 točke zasedla sedmo mesto.

Kairo je bil obenem prva tekma svetovnega pokala po daljšem premoru za nekdaj najboljšo slovensko telovadko Tejo Belak. Sedemindvajsetletnica se je na tekmo podala manj kot deset mesecev po rojstvu sina. Čeprav je bila dobro pripravljena, je povedal selektor Andrej Mavrič, se ji nastopa na preskoku in gredi nista posrečila.

Novo priložnost bo tako imela v Bakuju čez dva tedna, kjer bo na zadnji od štirih postaj svetovnega pokala skušala nabrati čim več točk za preboj na jesensko svetovno prvenstvo v Liverpoolu.

Preberite še: