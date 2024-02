Slovenci na misiji Malmö lovijo novo pomembno zmago

Slovenska moška floorball reprezentanca v Škofji Loki te dni gosti kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo decembra potekalo v Malmöju. Slovenci so v sredo zdržali zaključni pritisk Dancev in vknjižili pomembno zmago (3:2), že ob 20. uri pa se bodo v dvorani Poden zoperstavili Italijanom. Ti so na uvodni tekmi visoko izgubili s favoriti skupine Švicarji, ki jih danes čakajo Belgijci. Vstopnico za svetovno prvenstvo si bodo zagotovile prve tri reprezentance. Slovenci še nikoli niso igrali na svetovnem prvenstvu.

"Predvidevam, da bodo Švicarji razred zase in ne bodo dovolili nikakršnih presenečenj. Ker ekipa Danske v Loko prihaja nekoliko oslabljena, bi bil lahko krog preostalih štirih ekip dokaj izenačen, vendar bodo Danci vseeno favorit. Mi z njimi igramo svojo prvo tekmo in stavimo na presenečenje pred domačim občinstvom, za katero si želim, da bo skozi celotne kvalifikacije naš šesti igralec. Na tekmah z Italijo in Belgijo pa nujno potrebujemo zmago, če se želimo uvrstiti na svetovno prvenstvo, tako da bo turnir kar zahteven. Upam, da smo se v zadnjih mesecih dovolj dobro pripravili na vse izzive, ki nas čakajo, in bomo v nedeljo dobili tako želeno vozovnico za Malmö na Švedskem," je pred začetkom kvalifikacij dejal selektor moške članske reprezentance Gorazd Tomc.

Na svetovno prvenstvo peljejo prva tri mesta. Foto: Matic Ritonja/IFF