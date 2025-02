Kunst za konec Cottbusa šesti v preskoku

Slovenski telovadec Beno Kunst je zadnji dan uvodne tekme gimnastičnega svetovnega pokala v Cottbusu zasedel šesto mesto v preskoku ter s tem dopolnil sobotni uspeh reprezentančnih kolegic Teje Belak in Tjaše Kysselef, ki sta bili na istem orodju prva in druga.

Kunst, ki je kvalifikacije končal na osmem mestu, je danes za svoja nastopa dobil oceno 13,066. Zmagal je Armenec Artur Davtjan s 14,900 pred Ukrajincem Nazarjem Čepurnjijem, ki je imel oceno 14,216, ter Italijanom Niccolom Vannucchijem, ki je zbral 13,899 točke.

Že v soboto pa sta slovenski tabor razveselili Belak in Kysselef. Belak, ki je vpisala deseto zmago v svetovnem pokalu, je v preskoku zmagala z oceno 13,299 točke, Kysselef je bila druga s 13,266. Tretje mesto je osvojila Uzbekistanka Oksana Čusovitina z oceno 13,249.

Nastope so pred tem že končali Kevin Buckley, ki je bil z devetim dosežkom na bradlji za mesto prekratek za finale. Isti tekmovalec je na drogu osvojil 19. mesto, Toni Kastelic je bil na tem orodju 21. Vita Prijanovič je na parterju zasedla deseto mesto, na gredi pa 12. Po dolgem času se je predstavila tudi Lucija Hribar in na gredi zasedla 22. mesto. Luka Bojanc je na krogih zasedel deseto mesto, Gregor Rakovič pa se je predstavil na konju z ročaji in bil 33.

Tako imenovani turnir prvakov v Cottbusu je bila prva od šestih tekem svetovnega pokala v sezoni. Gre za tekmovanje, na katerem so od leta 2009, ko šteje kot svetovni pokal, od Slovencev zmage dosegli Mitja Petkovšek na bradlji (2x), Rok Klavora na parterju, Sašo Bertoncelj na konju z ročaji ter Kysselef in Belak v preskoku.

V tej sezoni bosta sicer dva vrhunca, spomladansko evropsko prvenstvo v Leipzigu in jesensko svetovno prvenstvo v Džakarti. Eden od vrhuncev za slovensko vrsto bo tudi domači svetovni izziv v Kopru, ki bo zadnja velika tekma pred prvenstvom stare celine.