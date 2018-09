Kramplova in Rakovčeva mladinski evropski prvakinji v balvanih, Lukanova v kombinaciji

Slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju se z mladinskega prvenstva stare celine vrača s sedmimi medaljami. Mladinka Mia Krampl in kadetinja Lučka Rakovec sta v Bruslju osvojili naslov mladinske evropske prvakinje v balvanskem plezanju, Rakovčeva je postala tudi podprvakinja v kombinaciji, mladinka Vita Lukan je v Belgiji osvojila tretje mesto in postala prvakinja stare celine v kombinaciji. Starejša deklica Betka Debevec si je v balvanih priplezala bronasto kolajno, svojo prvo na velikih tekmovanjih, kadet Luka Potočar pa je bron osvojil v kombinaciji.

Najboljši bodo nastopili še na prihajajočem članskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, Lučka in Vita tudi na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu.

Bruselj je med 31. avgustom in 2. septembrom 2018 gostil mladinsko evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju, na katerem je slovenska mladinska reprezentanca pod vodstvom selektorja Anžeta Štremflja in trenerja Domna Švaba posegla po kar štirih medaljah.

Kadetinja Lučka Rakovec in mladinka Mia Krampl sta postali zmagovalki stare celine, mladinka Vita Lukan in starejša deklica Betka Debevec pa sta si priplezali bronasto medaljo. Ta tekma je skupaj z mladinskim evropskim prvenstvom v težavnosti in hitrosti, ki je bilo maja v Imstu, štela tudi za kombinacijo. Zato so v Bruslju podelili tudi medalje mladinskega evropskega prvenstva v kombinaciji, kjer je zmago slavila mladinka Lukanova, v kadetski kategoriji pa sta bila Rakovčeva druga in Luka Potočar tretji.

V mladinski kategoriji do 20 let je uspeh Kramplove dopolnila Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica), ki je po tretjem mestu v balvanih na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila bron tudi na evropskem.

Foto: Anže Štremfelj

Poleg Lukanove bo slovenske barve na mladinskih olimpijskih igrah oktobra v Buenos Airesu zastopala tudi kadetinja Lučka Rakovec (ŠD Proteus), ki je v svoji najuspešnejši sezoni do zdaj v Bruslju postala mladinska evropska prvakinja v balvanskem plezanju in podprvakinja v kombinaciji.

Svoje prve medalje na velikih tekmovanjih se je v prestolnici Belgije veselila 15-letna Betka Debevec (PK Kamnik), bronasta med starejšimi deklicami.

Druga slovenska finalistka med starejšimi deklicami Lucija Tarkuš (AK Impol Slovenska Bistrica) je bila šesta. Pri pravljičnih sedmih kolajnah za Slovenijo v Bruslju je dekletom priskočil na pomoč kadet Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica), ki si je z majskim srebrom v težavnosti in tokrat šestim mestom v balvanih zagotovil tudi bron mladinskega evropskega prvenstva v kombinaciji.

Dominika Kodra (PK Kamnik) in Letija Fajfar (AO PD Kranj) sta bili 7. oziroma 9. med starejšimi deklicami, Matic Kotar (ŠD Proteus) 8. med mladinci, Žiga Zajc (PS Ascendo) 11. med kadeti, Tjaša Slemenšek (Šaleški AO) 11. in Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak) 12. med mladinkami ter Bine Meke (PS DPČ Šmartno) 13. med starejšimi dečki.