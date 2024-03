Kožul uspešno začel kvalifikacijski boj v Singapurju

Na turnirju v Singapurju z nagradnim skladom 1,5 milijona ameriških dolarjev je zbrana vsa svetovna namiznoteniška ekipa, ki bo glavni turnir začela v nedeljo. Med njo je tudi najboljši slovenski igralec, Darko Jorgić, medtem ko mora Deni Kožul (145. na svetovni lestvici ITTF) skozi sito kvalifikacij. V prvem krogu je 26-letni Logatčan svoje delo proti štiri leta mlajšemu tekmecu, ki je na 134. mestu svetovne lestvice, opravil zmagovito, so sporočili iz Namiznoteniške zveze.

Začetek za Kožula sicer ni bil najboljši, saj je Brazilec povedel s 7:2 in uvodni niz dobil, čeprav se mu je nato slovenski reprezentant približal le na točko zaostanka (8:9), zato pa v preostalih treh nizih dvomov o zmagovalcu ni bilo. V drugem je bil izid zadnjič izenačen pri četrti točki, nato pa je Kožul nasprotniku prepustil le še dve točki, še bolj prepričljivo pa je dobil tretji in četrti niz. V obeh nizih je še bilo 5:5, s šestimi zaporednimi točkami pa je Kožul zanesljivo prišel do uvrstitve v drugi krog kvalifikacij.

Kožulov nasprotnik bo Liao Cheng-Ting (155.), ki je v prvem krogu s 3:1 (-9, 3, 4, 5) ugnal drugo postavljenega nosilca kvalifikacij, Hrvata Andeja Gačino (56.).