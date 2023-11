Kazahstanec Gerasimenko in Kitajka Liu najboljša na Otočcu

Gerasimenko je na Otočcu dokazal, da mu slovenski turnirji ustrezajo, v finalu je že igral pred dvema letoma na še močnejšem turnirju v Laškem.

Kitajci, ki sicer v Sloveniji niso igrali s prvo garnituro, ampak igralci in igralkami, ki šele prihajajo v mednarodno konkurenco, so zmagali tudi med moškimi in mešanimi dvojicami. Med moškimi sta Cao Wei in Xue Fei v finalu premagala Poljaka Milosza Redzimskija in Jakuba Dyjasa, Liu Dingshuo ter Liu Weishan, slednja se tako lahko pohvali z dvema naslovoma zmagovalke, pa sta s 3:2 dobila kitajski finale mešanih parov.

Med ženskimi pari pa sta Kitajki Han Feier in Wang Xiatong finale izgubili, s 3:2 sta ju premagali Španka Maria Xiao ter Romunka Adina Diaconu.

Številni slovenski igralci niso imeli večjega uspeha, dve tekmi je dobil le Deni Kožul, ki pa je nato v dvoboju za uvrstitev v osmino finala z 2:3 izgubil proti Kitajcu Liu Diongshouju.