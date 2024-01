Jorgić v Dohi zanesljivo v osmino finala

Pred osmimi dnevi je 25-letni Hrastničan Darko Jorgić v prvem krogu turnirja WTT Finals v Dohi namučil prvega igralca sveta, Kitajca Fan Zhedonga, ki je njegov odpor strl v petem nizu, konec minulega tedna pa je s Saarbrücknom v nemškem pokalu osvojil drugo mesto. Naporen ritem tekmovanj je nadaljeval s prvi turnirjem WTT Contender, ki se v teh dneh odvija v Dohi. V prvem krogu je bil prost, v drugem pa se je pomeril s tri leta mlajšim Japoncem Jukijem Udo (76. na svetovni lestvici ITTF), ki je v prvem krogu nekoliko presenetljivo lahko, s 3:0 (6, 6, 9) premagal Korejca Sangsu Leeja, ki je na svetovni lestvici na 27. mestu.

V končnici tretjega niza malce nezbran

Po izenačenem uvodnem nizu, ki ga je dobil v sami končnici, je v Jorgić v drugem nizu povedel s 4:0, nato pa ga je brez večjih težav tudi dobil. Tudi v tretjem nizu je bil že na pragu zmage, saj je prišel do zaključne žoge, ki jo je Japonec ubranil, v nadaljevanju pa sam prišel do svojega prvega niza. Izkazalo se je, da tudi zadnjega.

"Vsekakor je forma prava, spet sem pokazal dobro igro in premagal neugodnega Uda, s katerim sem zadnji medsebojni dvoboj izgubil. Res je, da bi lahko do zmage prišel že po treh nizih, vendar sem bil v končnici tretjega niza nekoliko nezbran, ampak zato je bilo nadaljevanje toliko boljše. Jutri me čaka obračun z Lin Shidongom, igralec, ki ga dobro pozna tudi slovenska javnost, saj je decembra osvojil naslov svetovnega prvaka v Novi Gorici in je trenutno deseti igralec sveta."

"Gre za zahtevnega igralca, proti kateremu bo potrebno igrati čvrsto z obeh strani, od prve do zadnje točke, je igralec, ki vrača veliko žogic in ima zahteven servis. Pred nekaj dnevi sem dokazal, da lahko igramo tudi proti prvemu igralcu na svetu, vendar bom moral od prve točke naprej igrati borbeno, zbrano in iskreno upam, da se spet lahko pokažem v svetli luči in napredujem v četrtfinale. Vsekakor je pred mano zahtevan dvoboj, toda z dobro igro in mirno glavo lahko premagam tudi desetega igralca sveta," je bil Jorgić dobro razpoložen po zmagi nad Udo.

Lin Shidong je bil v prvem krogu prav tako prost, v drugem pa je s 3:0 (9, 5, 10) premagal Šveda Andersa Linda.

