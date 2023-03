Jorgić uspešno začel enega najmočnejših turnirjev na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Še vedno imam težave s poškodbo in čutim manjše bolečine, še naprej pa se malce bojim zamahniti na polno," je razkril najboljši slovenski namiznoteniški igralec.

Hrastničan je imel v prvem krogu zahteven žreb, saj se je pomeril s 25. igralcem svetovne lestvice Gaćino. Vseeno je zmagovalec turnirja top 16 v Montreauxu dobro opravil delo in se uvrstil v drugi krog.

Tam se bo pomeril z Nemcem Kilianom Ortom (58. na lestvici ITTF). Ta je s 3:0 zanesljivo opravil z domačinom Clarenceom Chew Zhejem (162.). Dvoboj drugega kroga oziroma med 32 najboljšimi bo na sporedu v ponedeljek zgodaj zjutraj.

"Še vedno imam težave s poškodbo in čutim manjše bolečine, še naprej pa se malce bojim zamahniti na polno. Verjetno je tudi to razlog, da moja igra ni bila najboljša, saj sem ves čas igral pod strahom, zato sem vesel, da sem dvoboj dobil in se uvrstil v naslednji krog. V nadaljevanju turnirja bom vsekakor moral dvigniti raven svoje igre," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal 24-letni Hrastničan.

Darko Jorgić se bo v 2. krogu pomeril z Nemcem Kilianom Ortom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na turnirju, ki se je začel v soboto in bo trajal vse do prihodnje nedelje, nastopajo vsi najboljši na svetu. Merijo se za 2000 točk za svetovno lestvico in skupni denarni sklad, ki znaša dva milijona dolarjev.

Med postavljenimi igralci je tudi deseti nosilec Jorgić, ki poleg posamične konkurence nastopa tudi med dvojicami. Tam sta s Švedom Trulsom Möregardhom igrala proti Slovaku Lubomirju Pišteju in Francozu Emmanuelu Lebessonu in zmagala s 3:1 (7, 9, -10, 9).

V drugem krogu se bosta v torek zoperstavila južnokorejski navezi Woojin Jang/Jonghoon Lim, ki je bila v prvem krogu prosta.