Janja Šegel štirikrat zlata v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodni dan mednarodnega plavalnega mitinga v Beogradu je Janja Šegel (Fužinar Ravne) štirikrat stopila na najvišjo zmagovalno stopničko. Zmagala je v disciplinah 200 m prosto, 100 m hrbtno, 50 m prosto in za konec še na 200 m hrbtno.

Trojno slovensko zmagoslavje so zabeležile plavalke na 800 m prosto, kjer je zmagala Radovljičanka Špela Perše pred Ravenčankama Zaro Podržavnik in Lano Kokot, šesto slovensko zmago in peto ravenskega Fužinarja pa je priplavala Hana Sekuti na 100 m delfin.

Nija Gerdej (Fužinar Ravne) je bila druga na 100 m hrbtno in 200 m mešano, Kamničan Nik Peterlin se je veselil drugega mesta na 1500 m prosto in tretjega na 200 m delfin, njegov klubski kolega Gašper Stele pa je bil drugi na 400 m prosto.

Do stopničk je priplaval tudi Mariborčan Bor Vran-Benkovič na 50 m delfin (3.), na 100 m prosto pa je bil z osebnim rekordom peti.

Preberite še: