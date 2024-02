Hribarja v kvalifikacijah Cottbusa na 28. in 37. mestu

Telovadci so danes dokončali kvalifikacije druge tekme svetovnega pokala. Na tako imenovanem turnirju prvakov, ki šteje tudi kot kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Parizu, sta danes v Cottbusu nastopila Lucija Hribar na gredi in Anže Hribar na preskoku ter osvojila 28. in 37. mesto.

Najboljši izid med slovenskimi tekmovalci tako ostaja deseto mesto Tjaše Kysselef, ki je bila v četrtek deseta na preskoku in za las zgrešila uvrstitev v finale. Zbrala je 12,983 točke, kvalifikacije je dobila Chang Ok An iz Severne Koreje s 14,066 točke. Nastopiti bi morala tudi Teja Belak, a je zaradi bolečin v stopalu nastop izpustila.

"Imela sem precej treme, a sem imela v glavi načrt. Pripravljena sem, da po rehabilitaciji skoke na preskoku opravim, kot znam. Z dvignjeno glavo grem na naslednjo tekmo čez dva tedna v Baku, vem, da bo tam še bolje in upam, da se lahko uvrstim v finale. Glede na to, da je bila to prva tekma po letu in pol na preskoku, je bilo zelo dobro," je svoj nastop ocenila Tjaša Kysselef, ki je tekmovala prvič po operaciji.

Na dvovišinski bradlji je v četrtek Lucija Hribar zbrala 13,266 točke in bila 14., najboljša je bila Alžirka Kaylia Nemour s 15,433.

V moški konkurenci je bil Anže Hribar prvi dan kvalifikacij na parterju 23. z oceno 13,633, nastopil je tudi Nikolaj Božič, z 12,366 je končal na 53. mestu. Prvi je bil Izraelec Artem Dolgopyat (14,900). Na krogih pa je nastopil še Luka Bojanc ter kvalifikacije z 12,733 končal na 36. mestu, prvi je bil Azerbajdžanec Nikita Simonov (14,600).

Danes sta nastopila še dva slovenska predstavnika. Lucija Hribar je bila v kvalifikacijah na gredi 28. z oceno 12,133, najboljše so bile Kitajka Zhou Yaqin (14,533), Alžirka Nemour (14,133) in Belgijka Nina Derwael (13,700). Pri moških pa je Anže Hribar na preskoku kvalifikacije končal na 37. mestu (13,483), v ospredju so bili Armenec Artur Davtjan s 14,966, Iranec Mahdi Olfati (14,866) in Belorus Jahor Šaramkou (14,700).

v soboto in nedeljo bodo ob 13.45 na vrsti finali po orodjih.

Na uvodni postojanki v Kairu je bila med finalistkami na gredi tudi Lucija Hribar, po Cottbusu pa sledita le še svetovna pokala v Bakuju in Dohi. Za pariško lestvico štejejo trije najboljši nastopi s štirih tekem.

Slovenija si je za zdaj priborila dve mesti na pariškem olimpijskem turnirju. Na poletnih igrah bo nastopila Lucija Hribar, Slovenija pa ima pravico do nastopa tudi na turnirju v ritmični gimnastiki, kjer je kvoto osvojila Jekaterina Vedenejeva.