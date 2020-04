Floyd Mayweather se vrača v ring, a ne pravega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gre za skupni projekt 43-letnega Floyda Mayweatherja, pretočne platforme fuboTV in FaceBank, družbe za virtualno zabavo. Ta projekt naj bi gledalcem, ljubiteljem boksa omogočil gledanje dvobojev, ki se nikoli niso zgodili, ali tistih, ki se sploh ne bi mogli zgoditi.

"Tako kot kratki filmi bodo tudi ti dvoboji natančne simulacije in bodo v realnem času pokazali skrivne rezultate, ki bodo temeljili na računalniških modelih, zgrajenih na razmerju med dejansko zmogljivostjo, hitrostjo udarca, hitrostjo odziva, strategijo in vzdržljivostjo," so zapisali v sporočilu za javnost, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Floyd Mayweather je nekdanji svetovni prvak. Foto: Reuters

Tekme si bodo lahko ogledali naročniki pretočne platforme fuboTV in tisti, ki se odločijo za možnost enkratnega plačila. Za zdaj še ni bilo objavljeno, katere televizije bodo ponudile to možnost.

FaceBank bo s pomočjo Mayweatherjevih fotografij, videoposnetkov in matematičnega prikaza boksarskega obraza in telesa poskušal ustvariti najbolj natančno digitalno obliko.