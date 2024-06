Filip Matej Pfeifer v finalu B

Slovenski veslač Filip Matej Pfeifer se je na preizkušnji za svetovni pokal v poljskem Poznanju uvrstil v finale B. Pfeifer je danes veslal v polfinalu, kjer je bil na koncu zadnji med šestimi tekmovalci in ga tako v nedeljo za konec tekmovanja čaka še nastop v finalu B.

Pfeifer, edini slovenski tekmovalec na Poljskem, je v Poznanju nastope začel že v petek, ko je v svoji skupini dosegel drugo mesto. S časom 7:07,99 minute je po 2000 metrih za slabe tri sekunde zaostal le za Dancem Sverrijem Nielsenom.

Slovencu je to prineslo nastop v današnjem polfinalu, kjer je veslal v drugi skupini. A tokrat je dosegel čas 8:18,14 kar je zadoščalo le za zadnje mesto. Iz tega polfinala so se v finale uvrstili Hrvat Damir Martin, Poljak Piotr Plominksi in Brazilec Lucas Verthein Ferrerira.

Finale B bo na sporedu v nedeljo ob 8.20, finale A pa ob 12.21.