Slovenski judoist do srebrne medalje v Španiji

Pred tem je Enej Marinič kot postavljen tekmovalec preskočil prvi krog, nato pa ugnal Francoza Mohameda Montassarja Rouahija, v polfinalu pa Šveda Emila Mattssona.

"Pred mano je zadnji sklop tekem v letošnjem letu in to pripravljalno tekmo sem potreboval. Preizkusil sem nekatere zadeve, na katerih delam že dlje in s tega vidika sem zadovoljen. V dvoboju s Francozom sem prvič v karieri zmagal v parterju z davljenjem. Šveda sem ugnal z rutinsko borbo in še kako pomembno bo, da prenesem to rutino tudi na druge tekme," je za STA povedal Marinič.

O borbi z Rusom pa pravi, da je tekmec zasluženo slavil. "Začel je zelo agresivno in me presenetil. Nato sem se moral odpreti in loviti zaostanek, kar mi ni uspelo. Lepa borba in ničesar ne obžalujem."

V nadaljevanju 25-letnega Mariniča čez 14 dni čaka nastop na grand slamu v Abu Dabiju, v začetku novembra evropsko prvenstvo v Montpellieru in teden dni kasneje v Perthu še odprto prvenstvo Oceanije, kjer bo na voljo veliko število točk za mednarodno in olimpijsko lestvico.

O pričakovanjih pa Mariborčan pravi: "Nič ne bom napovedoval. Pri judu je usodna lahko vsaka napakica in lahko grem do kolajne, ali pa izpadem v prvem krogu. Lahko zmaga favorit ali pa popolni 'underdog'."

Jaro Vezjak je v kategoriji do 100 kilogramov danes osvojil peto mesto.