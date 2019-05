Krka in Arrigoni državna prvaka v namiznem tenisu

Varovanci Nevena Karkovića so po zmagi v Mariboru s 5:2 pred svojimi navijači danes slavili s 5:1 in prišli tako že do svojega šestega zaporednega naslova državnih prvakov. Mariborčani pa so tako kot lani prvenstvo končali na drugem mestu, tretji je bil Inter Diskont I.

Veselo pa je bilo tudi v taboru branilk naslova, Arrigoniju, ki je tudi gostujočo tekmo proti Ljubljani dobil s 5:2. Za Izolčanke je to tretji zaporedni naslov. Novinke iz Ljubljane so bile druge, tretji pa je bil Logatec.

