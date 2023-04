Debevec in Markoja v ozadju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rajmond Debevec je v klečem položaju zadel 192, ležečem 195, v stoječem 180 krogov, Robert Markoja pa kleče 189, leže 197 in stoje 186 krogov. Oba strelca sta boljšo predstavo prikazala v eliminacijah, Debevec je zadel 576, Markoja pa 573 krogov, kar jima je tudi navrglo nastop med 45 strelci v kvalifikacijah, kjer je bil najbolj natančen Norvežan Jon-Hermann Hegg s 593 krogi.

Za najboljši slovenski dosežek v Južni Ameriki je poskrbela Živa Dvoršak, ki se je v disciplini zračna puška 10 metrov uvrstila v veliki finale. Nosilka bronastega odličja iz Odenseja 2013 je v finalu nato osvojila osmo mesto, potem ko jo je po dodatnem razstreljevanju izločila Španka Paula Grande. Drugi najboljši izid na letošnji četrti tekmi svetovnega pokala je dosegla Urška Kuharič, ki je s 578 krogi osvojila 13. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.

Naslednja tekma svetovnega pokala bo med 8. in 15. majem v Bakuju. Azerbajdžanska prestolnica bo med 14. avgustom in prvim septembrom gostila tudi svetovno prvenstvo v vseh strelskih disciplinah, zadnja tekma za svetovni pokal pa bo med 12. in 19. septembrom v Rio de Janeiru.