Darko Jorgić je na SP brez težav ugnal Srba Karakaševića

V Houstonu v ZDA se je začelo letošnje namiznoteniško svetovno prvenstvo za posameznike in dvojice. Prvi od dveh Slovencev je za mizo stopil Darko Jorgić, ki je brez večjih težav s 4:0 (7, 6, 5, 9) premagal Srba Aleksandra Karakaševića. Deni Kožul, ki ima spet težave s kolenom, pa je izgubil s 4:0 (13, 1, 4, 11) proti Japoncu Masataki Morizonu.

Že na nedavnem turnirju WTT Star Contender v Laškem, je Jorgić potrdil dobro formo, ki jo je očitno ohranil tudi v prvem krogu svetovnega prvenstva. Proti 45-letnemu veteranu Karakaševiću, ki je dobro znan tudi slovenskim ljubiteljem namiznega tenisa, leta 2009 v Stuttgartu in dve leti pozneje v Gdansku sta bila z Bojanom Tokićem bronasta na evropskem prvenstvu v igri dvojic, je nekaj težav imel le v četrtem nizu, ki se je končal na razliko. V preostalih treh ga je od začetka niza držal na varni razdalji.

Izkušenega nasprotnika je od prve točke jemal resno

"Prvi dvoboji na takšnih tekmovanjih so vedno najtežji. Karakašević je zelo izkušen igralec, ki je odigral veliko prvenstev, za sabo ima tudi pet nastopov na olimpijskih igrah, zato je vedno neugoden nasprotnik. Od prve točke naprej sem ga vzel resno, kar mi je tudi prineslo zmago. Vesel sem, da sem uspešno prebil led in se uvrstil med 64 najboljših igralcev," je svoj dvoboj komentiral trenutno 23. igralec svetovne lestvice.

Triindvajsetletni Hrastničan bo v drugem krogu igral proti Madžaru Tamasu Lakatosu. "Na zadnjem medsebojnem dvoboju sem ga premagal, vendar bo to zdaj popolnoma drugačen in verjetno bolj napet dvoboj. Nanj se bom pripravil najbolje, kot se bo dalo, in upam, da ponovim dobro igro iz uvodnega dne," je še dejal Jorgić.

Deni Kožul Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

Manj uspešno se je uvodni dvoboj v Houstonu končal za Denija Kožula, ki se je pomeril z Japoncem Masatako Morizonom. Žal je Logatčan že pred odhodom v Teksas spet začutil bolečine v kolenu, zaradi katerih je moral izpustiti tudi ekipno evropsko prvenstvo v Romuniji. Kljub temu je stisnil zobe in bil v prvem in četrtem nizu blizu uspeha, v drugem in tretjem pa je bil 51. igralec sveta, ki je pred štirimi leti na svetovnem prvenstvu v Düsseldorfu z rojakom Yuyo Oshimom v igri dvojic osvojil bronasto kolajno, precej boljši od njega.

"Že pred odhodom na prvenstvo se je bolečina v kolenu spet vrnila. Poskušal sem igrati najbolje, kot sem lahko, vendar je težko igrati, ko te nekaj boli. Zdaj je strah samo še večji. Za mano je res težko obdobje in samo upam lahko, da bo to enkrat minilo in da se bodo zadeve postavile na svoje mesto. Skušal bom ostati optimističen, čeprav je v tem trenutku težko karkoli reči," je bil po dvoboju z Japoncem razočaran Kožul.