Za športnimi plezalci so kvalifikacije tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bressanoneju v Italiji. Od osmih Slovencev na startu kvalifikacij so se v polfinale uvrstili trije, Julija Kruder in Lučka Rakovec v ženski in Anže Peharc v moški konkurenci. Dosežek dneva je pripadel Kruder z najboljšim dosežkom ženskih kvalifikacij.

Julija Kruder se je prvič v kvalifikacijah zavihtela povsem na vrh razpredelnice, do zdaj je v balvanskem svetovnem pokalu najvišje posegla po šestem mestu. Kruderjeva je v kvalifikacijah rešila prav vseh pet balvanskih problemov, ki so čakali tekmovalke, dva od teh je rešila celo v prvem poskusu. Na vrhu razpredelnice si prvo mesto kvalifikacij deli s Srbkinjo Stašo Gejo in Nemko Hannah Meul.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Na startu ženskih kvalifikacij so bile štiri Slovenke. Ob Kruderjevi si je vsaj še en nastop prislužila tudi Lučka Rakovec, ki se je odlično znašla na prvem in drugem balvanu, ta je osvojila v prvem poskusu, do vrha se je zavihtela tudi na tretjem in petem balvanu, nerešen pa je ostal četrti balvan. Rakovčeva bo v tej sezoni svetovnega pokala nastopila v svojem prvem polfinalu.

Lucija Tarkuš in Katja Debevec sta tekmovanje končali v kvalifikacijah na 34. oziroma 35. mestu.

V moški konkurenci uspešen Peharc

Tudi na startu moških kvalifikacij so bili štirje Slovenci Anže Peharc, Jernej Kruder, Gregor Vezonik in Martin Bergant. Uspešen je bil Peharc, ki se je drugič letos prebil med najboljših 20. Peharc je bil s štirimi rešenimi balvani od petih deveti v svoji skupini A, skupno pa je kvalifikacije končal na 17. mestu. Vezonik je tekmo končal na 33. mestu, Bergant, ki je nastopil na prvi tekmi letos v svetovnem pokalu, je bil 47., Kruder je bil daleč od polfinala na 57. mestu.

V Brixenu bosta v soboto na sporedu polfinale in finale v ženski konkurenci, odločilni moški preizkušnji pa bosta na sporedu v nedeljo.

Janja Garnbret, ki se je konec minulega tedna v Pragi z drugim mestom na balvanih uspešno vrnila v mednarodno tekmovalno areno po februarski poškodbi palca na levi nogi, je tekmo v Italiji izpustila. Na tekmovališča se vrača prihodnji teden, ko bo Innsbruck od 14. do 18. junija prizorišče tekem svetovnega pokala v balvanskem in težavnostnem plezanju.

