Brez tekem so ostali tudi naši najboljši strelci

V New Delhiju bi se prihodnji teden morali zbrati najboljši strelci in strelke na svetu z zračnim in malokalibrskim orožjem, a je Mednarodna strelska zveza (ISSF) odločila, da bo zavoljo pandemije novega koronavirusa odpovedala letošnjo uvodno tekmo svetovnega pokala. Odpovedana je tudi druga letošnja tekma, ki bi morala biti aprila v Tokiu.