Branilci naslova v končnici tekmovanja

Philadelphia Eagles so se z zmago nad Washington Redskins zavihteli v končnico.

V severnoameriški lige NFL so se v nedeljo v končnico tekmovanja zavihteli tudi lanski zmagovalci super bowla Philadelphia Eagles. Branilci naslova so v nedeljo slavili v gosteh pri Washington Redskins kar s 24:0 (10:0).

Vnovič je bil odličen quarterback Nick Foles, ki sta mu uspeli dve podaji za "touchdown". Ob tem je 29-letni organizator igre na tekmi zaključil tudi 25 zaporednih podaj in izenačil rekord lige, a tekme zaradi poškodbe ni odigral do konca in v zadnji četrtini je moral z igrišča. Vseeno naj bi bil nared za končnico.

Sama zmaga Philadelphii sicer ni pomagala v končnico. V boju za zadnje, šesto mesto v konferenci NFC so bili tudi Minnesota Vikings, ki pa so jih gladko s 24:10 (13:3) premagali Chicago Bears in posredno pomagali lanskim prvakom.

Prvič po letu 2014 so v končnici tudi Baltimore Ravens. Ti so tesno s 26:24 (20:7) premagali enega večjih presenečenj sezone Cleveland Browns 26:24.

Že 50. podaja v sezoni za "touchdown" pa je na zadnji tekmi rednega dela uspela mlademu podajalcu Patricku Mahomesu pri zmagi Kansas City Chiefs s 35:3 (21:3) proti Oakland Raiders. Kansas je z zmago osvojil prvo mesto v konferenci AFC in počitek v prvem tednu končnice.

Pred Mahomesom sta 50 ali več podaj v rednem delu ene sezone dosegla le legendarna Tom Brady (50/2007) in rekorder v tem pogledu Peyton Manning (55/2013).

Brady je redni del lige z New England Patriots sklenil z visoko zmago z 38:3 (21:3) proti New York Jets, njegova ekipa pa je uspela osvojiti mesto drugega nosilca v konferenci AFC ter bo tako prvi teden počivala. V končnici so se prebili tudi Indianapolis Colts, ki so s 33:17 (17:10) ugnali Tennessee Titans.

Že prejšnji teden so si prvo mesto v konferenci NFC in najboljši izid rednega dela v ligi zagotovili New Orleans Saints s podajalcem Drewjem Breesom na čelu. Kot drugi nosilci konference NFC bodo v končnici nastopili Los Angeles Rams, tretji Bears, četrti Dallas Cowboys. Poleg Eagles bodo v zaključnih bojih igrali še Seattle Seahawks kot peti nosilci.

Za Kansas City Chiefs in patrioti bodo kot tretji nosilci v končnici AFC nastopili Houston Texans. Ravens so četrti, zatem Los Angeles Rams in Indianapolis Colts.

Končnica se bo igrala v januarju, tradicionalni finale lige NFL super bowl, ki se igra med zmagovalcema konferenčnih finalov, pa je na sporedu 3. februarja v Atlanti.

