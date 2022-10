Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec, ki se mu mandat na čelu prvega moža OKS letos končuje, je danes nagovoril udeležence dvodnevnega kongresa v Ljubljani z naslovom Dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Poudaril je, da je treba na pot napredka športa stopiti složno in povezano.

Dnevi OKS-ZŠZ so konferenčni dogodek, kjer v družbi članic, predstavnikov države in lokalnih skupnosti, športnikov ter drugih udeležencev pri OKS razvijajo pogovore ter oblikujejo poglede na prihodnost športa v Sloveniji.

Letošnji dogodek bodo zaznamovali izzivi, s katerimi se pri OKS že soočajo, ter tisti, ki jih še čakajo. Kot so zapisali pri OKS, bodo na konferenci na zanimive sogovornike ter strokovnjake naslovili različne teme s področja stanja športa v Sloveniji ter predstavili strateške in razvojne usmeritve posameznih stebrov, ki sestavljajo OKS.

Gabrovec je sprva vsem športnikom, trenerjem, športnim delavcem ter članom olimpijske družine čestital za rojstni dan OKS, ki ga v Sloveniji obeležujemo 15. oktobra.

"Delavno bomo dan OKS zaznamovali danes in jutri, zvečer pa ga bomo obeležili še s posebno slovesnostjo. Kako dobrodošlo, saj po dveh letih covidnega premora aktualne tematike s področja športa ne manjka. Poleg osnovnega namena, srečanja interesno povezanih športnih zanesenjakov, izmenjave mnenj in druženja, bomo v naslednjih dveh dneh pogledali v problematiko, stanje in aktualni položaj slovenskega športa ter se z zanimivimi sogovorniki zazrli v prihajajoče obdobje," je v nagovoru udeležencem dejal prvi mož OKS.

Bogdan Gabrovec Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Učinki športa imajo lahko velik pozitiven vpliv na celotno družbo

Gabrovec meni, da družbeno odgovorno ravnanje v športu temelji na trajnosti, solidarnosti in medsebojnem spoštovanju. "Učinki športa imajo lahko velik pozitiven vpliv na celotno družbo, zato je pomembno, da te vrednote negujemo, vzpostavimo sistem za zaščito deležnikov v športu ter stalno skrbimo za ustrezno informiranost in osveščenost," je poudaril.

"Naloga OKS je tudi osveščanje o vrednotah v športu, 'fair playa', solidarnosti, strpnosti, prijateljstva, prostovoljstva, o vsem tem bo tekla beseda na letošnjih olimpijskih dnevih," je dodal Gabrovec in na kratko predstavil tudi program kongresa.

Na njem bodo obravnavali vlogo športa za vse v primerjavi z vrhunskim športom, ali se povezujeta ali sta tekmeca glede vsebine in financiranja, pa tudi, kakšna je vloga nacionalnih panožnih športnih zvez pri razvoju in ponudbi programov športa za vse.

Z eksperti bodo ugotavljali prednosti povezovanja športa in turizma, kako je s financiranjem, promocijo. "Je naša želja, da bi šport in turizem zaživela na skupnem ministrstvu le 'pobožna' želja in iluzija, ali ima realne podlage?" se je v nagovoru vprašal Gabrovec.

Gabrovec je prepričan, da udeležence v dveh dneh čaka veliko zanimivega

Na kongresu se bodo obenem pogovarjali, kako pomembna je vloga krovne športne organizacije pri razvoju športnikov, omogočanju njihovih nastopov na tekmovanjih najvišje ravni ter pri ohranjanju konkurenčnosti v mednarodnem okolju.

Gabrovec je prepričan, da udeležence v dveh dneh čaka veliko zanimivega. "Nič narobe, če tudi polemičnega. A naj na koncu mojega nagovora poudarim, da je pomembno na pot napredka športa stopiti složno in povezano. Res ne potrebujemo nepotrebnih podtalnih delovanj, ki nas razdvajajo. Tako znotraj športa samega, kakor tudi med posameznimi ključnimi deležniki, državo, lokalno skupnostjo ter strokovnimi resorji na vseh ravneh, je modro, če nastopamo enotno. Le tako bo športu v Sloveniji še bolje," je sklenil Gabrovec.