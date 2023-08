Zmarzliku še četrta dirka sezone

Čeprav je Bartosz Zmarzlik prvi del tekmovanja končal šele na sedmem mestu, je zanesljivo napredoval v finale, potem ko je dobil prvo polfinalno vožnjo pred Fredrikom Lindgrenom.

Drugi polfinale je bil sprva prekinjen po padcu Britanca Sama Bewleyja, po ponovnem štartu pa je s tekmeci opravil Tai Woffinden. Toda Britanec je nato v ponovljenem startu finala prehitro začel, zaradi enega prejšnjega opozorila pa je posledično ostal brez nadaljnjega nastopa in preizkušnjo sklenil na četrtem mestu.

Ob drugem ponovnem štartu, Lindgren je namreč finale odprl s padcem in poskrbel za prvi ponovni start, je prav Šved najhitreje začel, a ga je Zmarzlik po zunanji strani in hitrejši liniji prehitel. Prednost je zanesljivo zadržal in po preizkušnji v hrvaškem Goričanu, nemškem Teterowu in poljskem Gorzowu še četrtič zmagal.

V skupnem seštevku po sedmih preizkušnjah vodi Zmarzlik s 122 točkami, drugi je Lindgren s 100, tretji pa je Slovak Martin Vaculik s 85 točkami.

V letošnjem SP je, tako kot lani, na uvodni postaji v Goričanu nastopil tudi najboljši slovenski voznik zadnjih dveh desetletij Matej Žagar. Nekoč stalni član elitne konkurence tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki bodo nastopali na vseh dirkah, na Hrvaškem je nastopil s povabilom prirediteljev. Dirko je končal na 16. mestu in osvojil eno točko za SP, v katerem je 20.

V sezoni 2023 bodo na sporedu še tri VN, najprej v Cardiffu drugega septembra, nato pa še v Vojensu (16.) in za konec v Torunu 30. septembra.