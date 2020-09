Žagar na drugi dirki v Gorzowu brez polfinala, zmaga Lindgrenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letošnji skrajšani in spremenjeni sezoni sta bili v petek in danes na sporedu tretja in četrta dirka, po današnji je sezona na polovici.

Žagar je po petkovi prvi uvrstitvi v polfinale po dveh manj uspešnih nastopih konec avgusta v Vroclavu danes spet nastopil slabše in ostal brez želenega polfinala. Prejšnji teden je bil deveti in 13.

Premalo, da bi se prebil med osmerico

Tokrat je slovenski prvak dosegel pet tretjih mest v svojih predtekmovalnih vožnjah, kar pa je bilo premalo, da bi se prebil med osmerico, ki odloča o prvih mestih. Največjo priložnost, da bi dosegel kaj več, je imel v osmi vožnji, ko se je po startu že prebil v vodstvo, a nato zdrsnil na tretje mesto. Že po njegovi četrti vožnji in še enem tretjem mestu pa je bilo jasno, da bo zbral premalo točk za polfinale, nato je še enkrat privozil do tretjega mesta. Na koncu je bil 11., kar mu je prineslo šest novih točk za SP.

V bojih za zmago pa so nato razočaranje doživeli še domači navijači. Bartosz Zmarzlik, ki je prepričljivo dobil petkovo dirko, je bil na dobri poti, da ponovi uspeh, toda zalomilo se mu je v polfinalu. Po slabem startu ni mogel več ujeti tekmecev in v veliki finale sta se uvrstila Rus Emil Sajfutdinov in Danec Leon Madsen.

Iz drugega polfinala pa petkov drugouvrščeni Avstralec Jason Doyle in Lindgren, Poljaki pa so, potem ko je bil Maciej Janowski v tej vožnji četrti, ostali brez finalista.

Po štirih dirkah Žagar deseti v prvenstvu

Na koncu je v velikem finalu v ostrem boju slavil Lindgren, čeprav sta dobro vozila tudi Madsen (v finalu je bil tudi v petek ter bil četrti) in Doyle, Danec pa je nato tik pred ciljem s tveganim manevrom prehitel Avstralca in si privozil drugo mesto. Brez stopničk je ostal Sajfutdinov.

V seštevku sezone je zdaj današnji zmagovalec skočil na prvo mesto, ima 66 točk. Drugi je Zmarzlik z 59, tretji pa Janowski s 57. Žagar je na štirih dirkah zbral 27 točk in je trenutno deseti.

Žagar ima sicer ne glede na razplet letošnje sezone že zagotovljen tudi nastop v naslednji, saj je nedavno dobil kvalifikacije za SP 2021 in si že privozil vstopnico za elitno tekmovanje.

Naslednji dirki bosta na sporedu že naslednji teden, in sicer 18. ter 19. septembra v Pragi.