Izjemen začetek sezone Tima Gajserja!

Gajser je novo sezono, začetek so nekajkrat prestavljali, zato so najboljši na svetu prvič na startu šele junija, začel z drugim izhodiščem po dopoldanskih kvalifikacijah, premagal ga je le Nizozemec Jeffrey Herlings.

Po startu prve vožnje se je Gajser že po nekaj zavojih prebil v vodstvo in ga brez težav obdržal do konca vožnje ter tako ujel prvih 25 točk nove sezone.

Svetovni prvak ni imel nikakršnih težav pri branjenju prvega mesta. Navijače pa je navdušil že takoj po startu, ki ga je sicer dobil Španec Jorge Prado. Toda Gajser je bil brez prvega mesta le nekaj zavojev, potem pa je izkoristil gnečo tekmecev na notranji strani enega od ovinkov in se odločil za vožnjo po zunanji liniji. Preden so se njegovi nasprotniki prebili iz gneče v osrčju zavoja, je bil Gajser po zunanji strani že mimo in je imel prosto pot do prvega mesta.

Na koncu je prednost znašala 16 sekund, nekaj krogov pred koncem se je zamenjal le vrstni red neposredno za njim, ko je po napaki veterana Antonia Cairolija na drugo mesto prišel Febvre.

"Dobro se je začelo. Takoj po startu sem bil sicer nekje na četrtem mestu, toda dobro sem se odločil za širšo linijo v zavoju. Potem sem šel lahko samo še naprej in sem res užival," je po prvem delu naloge dejal zadovoljni Gajser.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej zdrsnil v ozadje, nato prišel naprej

Precej bolj razburljiva je bila druga vožnja. Gajserja so v prvem zavoju tekmeci zrinili s steze, sicer se je izognil padcu, a se je povsem ustavil in nato zdrsnil povsem v ozadje, na 23. mesto.

Toda ni trajalo dolgo, da je bil spet tam, kjer je ponavadi. Iz kroga v krog je prehiteval tekmece, se že po tretjini dirke prebil na peto mesto, na polovici je bil tretji. Pri preboju navzgor mu je pomagala tudi napaka Febvreja, ki je zapeljal s proge, pred njim pa sta bila le še Herlings in Cairoli. S Herlingsom je nato hitro opravil, potem pa nekaj krogov pozneje ponovil vajo in premagal še Cairolija. Italijan je pozneje naredil napako in odstopil, Gajser pa je zanesljivo privozil do cilja kot prvi tudi v tej vožnji in tudi s polnim izkupičkom 50 točk.

Za njim sta na stopničkah prvo postajo sezone končala še Herlings in Febvre.

"Ne zganjaj panike, imaš hitrost"

"Na začetku me je nekdo zadel in potem sem moral začeti znova povsem iz ozadja. A sem si rekel, ne zganjaj panike, imaš hitrost, samo pojdi naprej. Nato sem nadzoroval položaj, predvsem pa sem se dobro zabaval," je razgibano drugo vožnjo opisal Gajser in dodal: "Hvala vsem v ekipi, motor je bil spet odličen, hvala pa tudi navijačem doma v Sloveniji."

Jan Pancar je končal na desetem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pancar deseti

Prvo dirko sezone so opravili tudi tekmovalci v šibkejšem razredu MX2. Izkazal se je tudi drugi slovenski predstavnik v karavani, v tem razredu je Jan Pancar osvojil deseto mesto. Zmagal je Francoz Tom Vialle.

V prvi vožnji je bil prvi Vialle pred Špancem Rubenom Fernandezom in Nizozemcem Roanom Van De Moosdijkom, Pancar je bil v uvodni vožnji osmi, potem ko se je sredi dirke boril tudi za šesto, ob koncu pa je imel možnosti za sedmo, kar bi bil njegov najboljši izid v karieri.

V drugi vožnji Pancar ni tako dobro začel, po nekaj krogih je bil na robu dvajseterice, ki dobi točke, do konca pa se je še prebil na 12. mesto. Skupno je to prineslo deseto mesto na dirki, slavil je Vialle s polnim izkupičkom 50 točk.

Naslednja postaja sezone bo čez 14 dni v britanskem Matterley Basinu.