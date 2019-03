Nov padec Gajserja, Cairoli najhitrejši v prvi vožnji

Do padca je bil Gajser tretji, potem pa je zdrsnil na 12. mesto in se moral prebijati naprej, nazadnje je še prišel do sedmega mesta in 14 točk za SP. Za Cairolijem sta končala Belgijec Clement Desalle in Francoz Gautier Paulin.

Pancar brez točk

Na dirki v Valkenswaardu v šibkejšem razredu MX2 nastopa tudi Jan Pancar, ki pa je v prvi vožnji z 31. mestom ostal brez prvih točk v sezoni. Zmagal je Španec Jorge Prado, drugi je bil Danec Thomas Kjer Olsen, tretji pa Nemec Henry Jacobi.

Druga vožnja v elitnem razredu MXGP bo ob 17.15, v MX2 pa eno uro prej.

