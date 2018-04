Verjeli ali ne, Marc Marquez je spet kaznovan #video

Aktualnega svetovnega prvaka so tokrat kaznovali za tri mesta, potem ko je na kvalifikacijah na stezi oviral Mavericka Vinalesa. Ta je bil že na stezi jezen na španskega dirkača. Marquez je po kvalifikacijah razlagal, da je bil v tistem trenutku bolj pozoren na dirkača pred seboj Andreo Iannoneja in da tega ni storil namerno.

"Bolj sem gledal Iannoneja in za seboj nisem pričakoval Mavericka. Ko sem slišal zvok motorja, sem se umaknil noter, vendar kot kaže, sem oviral njegovo vožnjo. Vodstvo tekmovanja me je kaznovalo, ker sem bil na idealni liniji, Iannone pa je moral zaviti iz te linije. Dobro, na štartu sem izgubil le štiri metre in še vedno imam najboljši čas v kvalifikacijah," je povedal Marc.

Marquez mendapat pinalti mundur 3 grid karena menutup jalur Vinales saat kualifikasi MotoGP Amerika. #AmericasGPpic.twitter.com/lDgnnLsHOx — Indomoto++ (@indomoto) April 22, 2018

Rossi se mu je nekako postavil v bran

Pozneje so o tem pripetljaju vprašali tudi Valentina Rossija, ki se tokrat ni hotel vmešavati v primer. "Nisem videl, kaj se je zgodilo med Marquezom in Vinalesom, in nočem se spuščati v polemike," je povedal italijanski dirkač, ki je nekako celo zagovarjal Španca. "Lani so tudi mene poklicali zaradi podobnega primera. V kvalifikacijah je težko, ker si osredotočen na sebe in včasih se ne zavedaš, da imaš nekoga za seboj."

"Lepo je bilo razpravljati o teh stvareh. Najpomembneje je, da bo vodstvo tekmovanja bolj striktno v primeru stikov tekmovalcev. Še posebej na dirki." Foto: Guliver/Getty Images

Valentino Rossi noče preveč razpravljati o kvalifikacijah, ampak želi rešiti stvari, ki so se dogajale v Argentini. Predvsem si želi, da bi bili pri vodstvu tekmovanja pozornejši na nevarne manevre in dotike dirkačev. O tem so ta konec tedna za zaprtimi vrati razpravljali na varnostni komisiji, kjer so bili prisotni tudi dirkači.

"Lepo je bilo razpravljati o teh stvareh. Najpomembneje je, da bo vodstvo tekmovanja bolj striktno v primeru stikov tekmovalcev. Še posebej na dirki. Bomo videli, kako bo vse skupaj delovalo," je še povedal 39-letni dirkač.

Marquez ne bo šel za vsako ceno na zmago

Dirko bo s prvega mesta začel Maverick Vinales (Yamaha), z drugega mesta bo štartal Andrea Iannone (Suzuki), s tretjega pa Johann Zarco (Tech 3 Yamaha). Za njimi v vrsti bosta Marc Marquez (Honda) in Valentino Rossi (Honda).

Marc Marquez je pred dirko še povedal, da bo zelo pomembna izbira pnevmatik, prav tako pa želi dirko voziti z glavo, saj se zaveda, da prvenstva ne odloča samo ena dirka. "Maverick ima dober ritem in slej ko prej me bo nekdo premagal. Ne smem noreti, saj svetovno prvenstvo ni le dirka v Austinu. Če ne bom zmagal, ne bom norel. Pomembno je, da si nabiram točke in da se borim za stopničke."