Tudi VN Francije uradno odpovedana, Carey bolj optimističen glede sezone

Kar se je zaradi ukrepa francoskega predsednika Emanuela Macrona, da prepove večja zbiranja ljudi do sredine julija, napovedovalo že prej, se je danes tudi uresničilo. Francoski organizatorji so namreč uradno sporočili, da najboljših dirkačev formule 1 letos na dirkališče Paul-Ricard ne bo.

Prva dirka na koledarju je tako VN Avstrije 5. julija, francoska velika nagrada pa je postala deseta odpovedana dirka v letošnji sezoni.

"Cilj je julija, avgusta in v začetku septembra dirkati v Evropi, s tem da bi bila prva dirka v Avstriji prvi konec tedna v juliju. Septembra, oktobra in novembra bi dirkali v Evraziji, Aziji in Ameriki ter sklenili sezono v Perzijskem zalivu z dirko v Bahrajnu pred tradicionalnim zaključkom v Abu Dabiju. Tako bi imeli od 15 do 18 dirk," je v izjavi za javnost zapisal predsednik formule 1 Chase Carey.

Prve dirke pred praznimi tribunami

Dodal je, da koledar še ni dokončen in da bodo prve dirke potekale za zaprtimi vrati, torej brez gledalcev na tribunah, na kar so se že odzvali tudi organizatorji VN Velike Britanije v Silverstonu, ki je predvidena 19. julija. "Zelo smo razočarani, ampak letošnje dirke v Silverstonu ne bo mogoče organizirati z navijači," so sporočili organizatorji.

Vodstvo formule 1 naj bi nov koledar sicer predstavilo v začetku maja.