Škorja v Krškem brez EP v speedwayju

Speedway steza v Krškem je gostila šestnajsterico voznikov na dirki evropskega izziva. Prvih pet mest je prineslo napredovanje v serijo štirih dirk, na katerih bo v drugi polovici septembra okronan novi evropski prvak v speedwayu.

Škorja, edini slovenski predstavnik na preizkušnji, je v četrti vožnji zasedel tretje mesto za enim od favoritov, Latvijcem Andžejsem Lebedevsem in drugim Francozom na dirki Davidom Bellegom.

Drugič in na žalost tudi zadnjič je bil član domačega AMD Krško Škorja na progi v sedmi vožnji večera. V prvem zavoju je ostal brez prostora in grdo padel. Na srečo jo je odnesel brez poškodb, a je v ponovljeni vožnji odstopil zaradi okvare rezervnega motorja.

Škorja ni nadaljeval dirke in je končal z nastopi, saj so bile posledice padca prehude. Škorja je po padcu v drugem nastopu in odstopu dirko končal s točko. Žal mu po uvrstitvi v finalno serijo svetovnega prvenstva mladincev pred leti na domačem terenu tokrat ni uspelo ponoviti še med člani v evropski konkurenci.

EP obsega štiri dirke

Zmagovalec v Krškem, Latvijec Andžejs Lebedevs, drugi Francoz Dmitri Berge, tretji Danec Rasmus Jensen, četrti Poljak Bartosz Smektala in peti Britanec Adam Ellis se bodo finalni seriji evropskega prvenstva pridružili najboljšim petim iz lanske sezone.

To so aktualni evropski prvak Mikkel Michelsen in njegov danski rojak Leon Madsen, Britanec Dan Bewely ter Poljaka Patryk Dudek in Piotr Pawlicki, ki so vsi tudi člani stalne zasedbe tekmovanja za veliko nagrado v v speedwayju, Speedway Grand Prix. Preostalih pet dirkačev bo dobilo posebno povabilo promotorja serije SEC, ki se bo začela že čez dva tedna.

Evropsko prvenstvo letos obsega štiri dirke. Vozili jih bodo 2. julija v Rybniku na Poljskem, 6. avgusta v Güstrowu v Nemčiji, 3. septembra znova na Poljskem v Lodžu, tekmovanje pa se bo končalo 23. septembra v Pardubicah na Češkem.