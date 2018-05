Petkratni svetovni prvak umrl med reševanjem psa

Youthstream Mourns the Loss of Eric Geboers - https://t.co/DzTaz6pLmF pic.twitter.com/4goU9j9LLp — MXGP (@mxgp) May 7, 2018

Tragična nesreča se je zgodila v nedeljo zvečer na jezeru v bližini mesta Mol na severu države, ko je 55-letni nekdanji dirkač, po končani karieri pa uspešen vodja moštev in prireditelj dirk, med jadranjem skočil v vodo, da bi rešil svojega psa. A na površje ga ni bilo več, po dolgem iskanju pa so ga našli šele danes, poroča belgijska agencija Belga.

Geboers je bil zvezdnik motokrosa v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je prevladoval na svetovni sceni in postal prvi dirkač, ki je osvojil naslove v vseh treh takratnih razredih, do 125, 250 in 500 ccm. Skupno je osvojil pet naslovov svetovnega prvaka, zadnjega leta 1990 v najmočnejšem razredu, po končani karieri pa je postal vodja Suzukijeve ekipe, pozneje pa je bil eden glavnih pri izvedbi dirke v belgijskem Namurju in nazadnje v Lommelu, kjer zdaj potekajo belgijske preizkušnje svetovnega prvenstva.

S še dvema legendama belgijskega motokrosa Joelom Smetsom in Stefanom Evertsom je vodil tudi državni program za spodbujanje motokrosa pri mladih, pod njegovim vodstvom sta se v vrhunska dirkača razvila tudi Clement Desalle in Kevin Strijbos.