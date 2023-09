Bezzecchiju kvalifikacije, Marquez končal z zlomljenimi rebri

Dirkač Ducati-VR46 je dosegel najboljši čas 1 minute in 43,947 sekunde, v prvi startni vrsti bosta začela tudi Jorge Martin in svetovni prvak Francesco Bagnaia, ki sta kvalifikacije sklenila na drugem in tretjem mestu.

Toda Alex Marquez se je znašel v velikih težavah. Španec, deveti v razvrstitvi, je padel na svojem Ducati-Gresiniju in si zlomil rebra ter ne bo nastopil na sprinterski dirki in nedeljski klasični dirki. Padel je v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij. S težavo je vstal, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili več zlomov reber.

Sending our best wishes to Alex Marquez after fracturing his ribs in his Q1 crash. He has been taken to hospital for further checks.



Get well soon, Alex ❤️‍🩹#MotoGP #IndianGP pic.twitter.com/EO5jL0kyEe