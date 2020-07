Marquez: Dobro sem se počutil, potem pa se je v hipu vse spremenilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski dirkač Marc Marquez je zbranim medijem v Jerezu, kjer v motoGP poteka VN Andaluzije, razložil, zakaj se je odločil nastopiti v Jerezu in zakaj je moral odstopiti od nedeljske dirke. Dejal je, da se je na tretjem in četrtem prostem treningu počutil dobro, potem pa se je nenadoma vse spremenilo.

"Ves teden sem želel poslušal predvsem svoj instinkt. Skušal sem razumeti svoje telo. Želel sem biti iskren do moštva in to sem tudi storil," je medijem v Jerezu razložil 27-letni dirkač iz Cervere.

Marquez je v nedeljo na prvi dirki sezone grdo padel, si zlomil desno nadlahtnico, v torek pa je bil operiran. Zatem je opravil nekaj testov roke in se odločil, da bo v četrtek skušal opraviti zdravniške preglede v Jerezu in se nato odločiti o nastopu na nedeljski dirki.

"Danes smo želeli sprejeti odločitev. Dejal sem, da bom poskusil, a da bom do ekipe iskren. Počutil sem se dobro, moč je bila prava, mišice tudi. Vse je delovalo dobro, zato sem se odločil nastopiti," je dejal Marquez, ki je na obeh prostih treningih za najboljšimi zaostal okoli ene sekunde.

"Pojavila se je oteklina, roka je postala večja. Mislil sem, da je nekaj narobe z živcem ..."

Imel je dober ritem za dirko, glavni preizkus pa je bilo nizanje večjega števila krogov na četrtem treningu. "Zjutraj je bilo v redu, popoldne pa sem se počutil še precej bolje. Dobro sem se peljal, se vrnil v bokse in nato odpeljal nazaj na stezo, pri čemer se je vse spremenilo. In to v hipu," je slikovito o počutju na zadnjem prostem treningu razlagal Marquez.

"Pojavila se je oteklina, roka je postala večja. Mislil sem, da je nekaj narobe z živcem, potem pa sem začel v ovinkih, v katerih tega nisem pričakoval, izgubljati moč v roki," je še pristavil.

Zaključil je, da je moral biti v tem primeru pošten do svojega telesa in razumeti položaj, v katerem se je znašel. Ekipi je dejal, da če se bo v prvem delu kvalifikacij znova pojavil isti občutek, na dirki ne bo sodeloval.

"Seveda tega nisem pričakoval, saj sem bil prepričan, da bom dirkal, če sem se že pojavil tukaj. Rad bi se zahvalil vsem, ki so me podprli, da sem lahko deloval po svojem instinktu in zasledoval svojo strast," je zaključil Marquez.

V kvalifikacijah je svoj drugi najboljši startni položaj sezone osvojil Francoz Fabio Quartararo, zmagovalec prve dirke pred tednom dni. Drugi je bil Španec Maverick Vinales, tretji pa Italijan Francesco Bagnaia.