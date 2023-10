Marini v Indoneziji z rekordom proge najhitrejši v kvalifikacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan Luca Marini (Ducati-VR46) si je v kvalifikacijah za veliko nagrado Indonezije v razredu motoGP na dirkališču Pertamina Mandalika International z rekordom proge privozil prvi startni položaj. Njegov rojak in vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Francesco Bagnaia (Ducati) se prvič v sezoni ni prebil v drugi krog kvalifikacij.

Aktualni svetovni prvak ima pred sprintersko dirko v Indoneziji, ki se bo začela ob 9. uri po slovenskem času, tri točke naskoka pred zmagovalcem prejšnje dirke na Japonskem, Špancem Jorgejem Martinom (Ducati-Pramac). Ta je bil v današnjih kvalifikacijah šesti.

Marini se je prvi spustil pod čas minute in 30 sekund na progi v Mandaliki, na koncu pa je za 0,031 sekunde ugnal Španca Mavericka Vinalesa (Aprilia) in njegovega moštvenega kolega in rojaka Aleixa Espargaroja (+ 0,123).

Za Marinija je to prvi "pole position" v karieri, le tri tedne pred tem si je na veliki nagradi Indije po padcu zlomil ključnico.

"Zelo sem zadovoljen z opravljenim delom. Mislim, da bosta sprinterska in dirka v nedeljo zelo težki. Potrudil se bom po svojih najboljših močeh in videli bomo, kaj lahko dosežemo," je po kvalifikacijah dejal Marini.

Drugo vrsto bosta ob Martinu sestavljala Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) in Južnoafričan Brad Binder (KTM), s tretje pa bodo startali Italijan Fabio Di Giannantonio (Gresini), Španec Marc Marquez (Honda) in Italijan Marco Bezzecchi (Ducati-VR46). Slednji je v petek le en teden po operaciji zlomljene ključnice prejel zeleno luč za nastop v Indoneziji.