Quartararo s prvega mesta, Marquez kljub padcu tretji

To je za 20-letnega Quartarara, ki se je šele letos priključil razredu motoGP, še četrti "pole position" to sezono in za zdaj še ni osvojil nobene dirke. Med drugim je danes dosegel rekord dirkališča v Buriramu z 1:29,719 minute.

Španski zvezdnik Marc Marquez, ki pri 26 letih lahko že v nedeljo osvoji svoj šesti naslov svetovnega prvaka, je v zadnjih minutah kvalifikacij padel brez posledic. Gre že za drugi padec Marqueza ta konec tedna, potem ko jo je v petek ob hudem padcu odnesel srečno, brez večjih poškodb.

Marquez, ki je to sezono nanizal že osem zmag, lahko že v nedeljo slavi nov naslov prvaka. Kot vodilni v SP ima 98 točk prednosti pred Italijanom Andreo Doviziosom (Ducati), do konca sezone pa je še pet dirk.

V razredu moto2 si je najboljši startni položaj privozil mlajši brat Marca Marqueza, Alex Marquez, ki bo v SP v nedeljo poskušal povečati prednost pred najbližjima zasledovalcema, rojakoma Jorgejem Navarroom (21. v kvalifikacijah) in Augustom Fernandezom (6.),

Italijan Celestino Vietti je dosegel najhitrejši čas kvalifikacij v razredu moto3. Njegov rojak Lorenzo Dalla Porta in Španec Aron Canet, ki ju v SP na vrhu ločita le dve točki, sta dosegla deseti oziroma šesti čas.