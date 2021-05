Ivačič dobil prvo dirko za DP v Debrecenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvi dirki državnega prvenstva v speedwayu, tekmovanje letos poteka v sodelovanju slovenske, madžarske in slovaške zveze, je v madžarskem Debrecenu slavil slovenski državni prvak Matic Ivačič. Slovenski uspeh sta dopolnila še Nick Škorja in Denis Štojs.

Slovenski dirkači, ki nastopajo pod okriljem krovne zveze AMZS, se letos v DP merijo s tekmeci iz Slovaške in Madžarske. Uvodna preizkušnja sezone je bila v Debrecenu, na startu je bilo pet slovenskih voznikov, poleg poznejših zmagovalcev še Miran Praznik in Anže Grmek.

Že v prvi vožnji je Ivačič premagal Štojsa in Praznika. Po osmih opravljenih vožnjah sta imela Ivačič in Škorja vsak po šest točk, Štojs pa pet. V enajsti vožnji sta se pomerila aktualni prvak in podprvak, Ivačič pa je bil boljši od Škorje.

Ivačič in Štojs sta si privozila neposredno uvrstitev v finalno vožnjo, v dodatno 21. vožnjo, po kateri sta bila znana še preostala finalista, pa sta se uvrstila še Škorja in Anže Grmek.

V finalu se je nato Ivačiču in Štojsu pridružil Škorja, popoln slovenski finale je preprečil le Slovak Ondrej Smetana. Ivačič v finalu ni dovolil presenečenja in je še šestič ciljno črto prečkal kot prvi. Drugo mesto je zasedel Škorja, tretji pa je bil Štojs.

V tej sezoni bo v odprtem DP na sporedu še dirka v Krškem, ki so jo v začetku maja zaradi zdravstvene situacije prestavili, nov termin pa še ni znan, ter tista v Žarnovici na Slovaškem 4. julija. Zmagovalec prvenstva treh držav bo najboljši v skupnem seštevku, naslov državnega prvaka pa si bo privozil najboljši slovenski predstavnik v skupnem seštevku treh dirk, so pred začetkom sezone pojasnili pri AMZS.