Francesco Bagnaia dobil kvalifikacije pred zadnjo dirko sezone

Zadnja dirka sezona je bila predvidena v Valencii na dirkališču Ricardo Tormo. Toda katastrofalne poplave v začetku tega meseca v tem delu Španije so onemogočile priprave na zadnji dirkaški konec tedna v letošnjem letu.

Martin je na zadnjo dirko sezone prinesel 24 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Bagnaio. Toda branilec naslova še ni vrgel puške v koruzo v lovu na tretji zaporedni naslov, dvoboj pa je popestril z današnjo zmago v kvalifikacijah.

V prvi vrsti mu bosta družbo delala še Španca Aleix Espargaro (Aprilia), ki je zaostal za 0,055 sekunde, in Marc Marquez (Gresini Ducati/+ 0,157).

Martin je zaostal nekaj več kot dve desetinki in bo začel kot četrti, ob njem bosta v drugi vrsti še njegov moštveni kolega, Italijan Franco Morbidelli, in Španec Pedro Acosta (GasGas).

Martin, ki je lansko sezono končal na drugem mestu za Bagnaio, bi lahko že danes osvojil naslov prvaka v elitnem razredu, med drugim če bo slavil na sprintu ali če bo drugi in Bagnaia ne zmaga. Na roko mu gre še kar nekaj drugih razpletov dirke poleg omenjenih, najbolj zanesljivo pot do prvaka pa ima, če bo končal dve mesti pred Italijanom. A za to si ni pripravil najboljšega izhodišča.

Zadnja sprinterska dirka letošnje sezone bo na sporedu ob 15. uri, nedeljska klasična preizkušnja v Kataloniji pa bo na vrsti ob 14. uri.

