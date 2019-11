Umrl je legendarni ameriški atlet Harrison Dillard

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški olimpijski in paraolimpijski komite je danes sporočil, da je umrl Harrison Dillard, ki je bil najstarejši ameriški živeči dobitnik zlate medalje. To je osvojil leta 1948 v Londonu v teku na sto metrov. Dillard je bil star 96 let.