Ukrajinka zlata v skoku v višino, Tina Šutej v lov za odličje

Ukrajinka Jaroslava Mahučik je z izidom 2,02 m osvojila zlato v skoku v višino na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v Beogradu, prvi končni odločitvi drugega dneva prvenstva. Pozno popoldne in zvečer bo še devet finalnih odločitev, v prvi bo ob 18.08 v skoku s palico nastopila Tina Šutej. Slovenska rekorderka je favoritinja za odličje.

Avstralka Eleanor Patterson je bila z dvema metroma v skoku v višino srebrna, tretja je bila z uspehom kariere Nadežda Dubovickja iz Kazahstana, preskočila je 1,98 m.

Dvajsetletna Mahučikova je lani osvojila evropski dvoranski naslov, bila tretja na OI v Tokiu ter je tudi aktualna svetovna podprvakinja na prostem. Z današnjim nastopom je dosegla izid sezone na svetu.

Eleanor Patterson, ki je osvojila prvo odličje na velikih tekmovanjih, je za osebni in oceanijski rekord v drugem poskusu preskočila dva metra, Mahučikova pa v tretjem. Ko je Dubovickja letvico na tej višini tretjič podrla, je osvojila bron.

Mahučikova je nato v prvem skoku zmogla 2,02 m in prevzela vodstvo, ker Pattersonova, ki je nastopila za njo, prvič ni bila uspešna. Naslednja poskusa si je zato pustila za 2,04 m, kjer pa je bila daleč od uspeha. Blizu uspešnega skoka je bila v tretjem poskusu na 2,04 m Ukrajinka, ki pa je tudi na tej višini končala tekmovanje.

To so bile edine tekmovalke, ki so ostale v boju za zmagovalni oder, saj je z 1,96 m pred tem na četrtem mestu končala Marija Vuković iz Črne gore. Za peto mesto je bilo dovolj že 1,92 m.

Izidi, končne odločitve (1 od 10):

- višina:

1. Jaroslava Mahučik (Ukr) 2,02, izid sezone na svetu

2. Eleanor Patterson (Avs) 2,00

3. Nadežda Dubovickaja (Kaz) 1,98

