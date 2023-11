Svetovna prvakinja na 3000 m z zaprekami oproščena dopinške kršitve

Kenijska atletinja je bila zaradi zaradi anomalij v biološkem potnem listu začasno suspendirana aprila, podrobnosti o sredstvu in dolžini kazni pa takrat niso sporočili, saj se je Jeruto pritožila.

Na podlagi biološkega potnega lista lahko protidopinške organizacije s soglasjem strokovne komisije izdajo kršitev dopinških pravil tudi brez pozitivnega izvida.

Neodvisno disciplinsko razsodišče Svetovne atletike pa je danes sporočilo, da odkrite anomalije v potnem listu niso dovolj, da bi dokazovale krvni doping.

Športnica in zdravniki, ki so pričali v njenem imenu, so izvedencem pojasnili, da ima Jeruto trebušne razjede in da je zbolela za covidom-19, s čimer bi lahko pojasnili opažene anomalije, piše AFP.

V Keniji rojena Norah Jeruto je naslov svetovne prvakinje osvojila lani na SP v ameriškem Eugenu s časom 8:53,02, kar je rekord prvenstev.

