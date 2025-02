Poziv organizatorjem mariborskega atletskega EP k umiku vabila Izraelu

Gibanje za pravice Palestincev je skupaj s 30 organizacijami, sindikati in civilnodružbenimi iniciativami pozvalo organizatorje ekipnega evropskega prvenstva v atletiki druge in tretje divizije, ki bo med 24. in 29. junijem v Mariboru, naj umaknejo vabilo izraelski atletski ekipi. Poziv so poslali Atletski zvezi Slovenije, krovni evropski zvezi, podjetju Šport Maribor in Mestni občini Maribor, ki bodo priredili tekmovanje.

V pozivu so jih opozorili, da imajo organizatorji prvenstva dolžnost spoštovati mednarodno pravo ter storiti vse, da izraelskih hudih kršitev mednarodnega prava ne normalizirajo niti jih ne podpirajo prek atletskega sodelovanja.

"Umik vabila izraelski ekipi je še toliko bolj nujen tudi zato, ker so posamezni atleti izraelske ekipe, ki so dolžni opraviti vojaški rok, zelo verjetno celo izvrševalci mednarodnih hudodelstev," so zapisali pri gibanju.

Opozorili so tudi, da šport ni ločen od politike, saj "Izrael šport sistematično zlorablja za promocijo in zakrivanje mednarodnih hudodelstev, ki jih izvaja nad palestinskim prebivalstvom".

Če organizatorji do 20. marca ne umaknejo vabila izraelski ekipi, bodo pri gibanju poziv razširili na sponzorje in podpornike prvenstva, naj umaknejo svojo podporo.

Atletska zveza Slovenije: Nimamo pristojnosti

Na pozive se je že odzvala Atletska zveza Slovenije (AZS), ki je v sporočilu za javnost pojasnila, da je "pri omenjenem prvenstvu gostitelj in izvajalec tekmovanja, kar pomeni, da nima pristojnosti odločati o tem, katere reprezentance lahko nastopijo".

Dodali so, da je organizator tekmovanja Evropska atletika (EA), ki v skladu s svojimi pravili in praksami vabi reprezentance držav članic krovne zveze k sodelovanju na tekmovanjih pod njenim okriljem.

Pri AZS so še zapisali, da je izraelska zveza polnopravna članica EA, zato so jo v skladu s pravili povabili na EP.

"Na ravni EA ni bilo uvedene nobene sankcije, ki bi preprečevala udeležbo izraelskih atletov na tekmovanjih v organizaciji EA," so še dodali pri AZS ter poudarili, da AZS "spoštuje športne vrednote nepristranskosti in enakopravnosti ter verjame, da mora šport ostati prostor povezovanja, spoštovanja in tekmovalnega duha".