Najpočasnejši maratonci na londonskem maratonu so bili deležni nesramnih opazk delavcev ob progi. Organizatorji so se zdaj vsem prizadetim opravičili in jih povabili, da se enega od največjih svetovnih maratonov udeležijo prihodnje leto. Foto: Getty Images

Organizatorji londonskega maratona so se opravičili najpočasnejšim tekačem z letošnje izvedbe tekmovanja, ker so bili tarča verbalnih napadov neučakanih delavcev na progi. Vsem prizadetim tekačem so izdali povabilo, da se enega od največjih svetovnih maratonov udeležijo prihodnje leto, poroča BBC.

Po poročanju spletnega portala britanske javne radiotelevizije je bilo več sto tekačev na letošnji izvedbi tekmovanja 28. aprila deležnih nesramnih komentarjev delavcev na progi, da so prepočasni in predebeli.

To naj bi se dogajalo, ker naj bi delavci želeli čim prej odstraniti ovire in druge oznake na progi, počistiti ter zaključiti delo. Komentarji so bili uperjeni proti tekačem, ki so 42-kilometrsko razdaljo premagali v sedmih urah in pol ali več.

Nekateri izmed tekačev niso več vedeli, kam teči, saj so delavci že odstranili oznake na progi. Drugi so tekli skozi oblake čistil, ko so se proge lotile čistilne ekipe. Skoraj vsi pa naj bi bili deležni posmehovanja delavcev različnih podizvajalcev, ki jih je najel organizator.

Nesramni komentarji delavcev ob progi

Med njimi je bila tudi najpočasnejša tekačica na letošnjem tekmovanju Kerrie Aldridge iz Cardiffa, ki je progo pretekla v devetih urah in 11 minutah. Deležna je bila komentarjev, kot so: "Če ne bi bila tako debela, bi lahko tekla" in "To je tekmovanje, ne pa sprehod".

Organizatorji so jo zdaj povabili, da se prihodnje leto znova udeleži maratona. "Ko sem prišla v cilj, sem si mislila 'Nikoli več se ne grem tega', zdaj pa sem pripravljena poskusiti še enkrat," je dejala Aldrigeva.

"Pričakujem, da se bodo oglasili tisti, ki bodo rekli, da si tega ne zaslužim. Ampak jaz bom prihodnje leto na startu. Pridno bom trenirala, da dokažem, da si to zaslužim," je dodala.

Organizatorji londonskega maratona so ob opravičilu obljubili, da bo na prihodnjih tekmovanjih bolje poskrbljeno za najpočasnejše tekače. Med drugim se bo pospravljanje na progi začelo kasneje, organizatorji pa si bodo pri odrejanju pospravljanja pomagali z zabeleženimi časi z okrepčevalnic.

Maraton v prestolnici Velike Britanije je ob bostonskem, tokijskem, berlinskem, chicaškem in newyorškem eden od šestih največjih na kraljevi razdalji na svetu.

Letos je 42-kilometrsko razdaljo v Londonu preteklo 42.549 tekačev. Najhitrejši je bil Kenijec Eliud Kipchoge, svetovni rekorder na maratonski razdalji. Ta je s časom 2:02:37 zabeležil drugi najhitrejši čas v zgodovini človeštva, le za lastnim svetovnim rekordom 2:01:39 iz Berlina septembra lani.