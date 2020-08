Olimpijski in svetovni prvak Kipruto pozitiven in ga ne bo v Monaku

Olimpijski in svetovni prvak Conseslus Kipruto je bil pozitiven na novi koronavirus in ga ne bo na uvodni diamantni ligi naslednji petek v Monaku, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Petindvajsetletni Kenijec je naslova osvojil na 3000 m zapreke.

Kipruto je bil med 11 elitnimi tekači svoje države, ki so dobili vstopna dovoljenja za prihod v Evropo in nato nastop v Monte Carlu. Vsi pa so morali prej opraviti testiranje, Kipruto je to storil v petek v bolnišnici v kenijskem mestu Eldoret.

Dejal je, da ne kaže znakov bolezni in čaka na nadaljnja navodila zdravnikov. "Zelo sem razočaran, ker je bil test pozitiven. Trdo sem treniral ves čas doslej in sedaj kaže, da mogoče letos sploh ne bom mogel tekmovati na mednarodnih mitingih," je bil razočaran Kipruto.

