Noče oditi zgolj kot 18-letnik, ki je nogomet zamenjal za atletiko

Adam Gemili, zvezdnik britanske atletike, ki je nekoč veljal za enega večjih upov svetovnega šprinta, je danes star 26 let, a medalj na najpomembnejših tekmovanjih še ni osvajal. "To bo treba spremeniti. Nisem več nogometaš, ki je postal atlet," je povedal britanski šprinter, ki je pred leti vzbujal pozornost s svojo zanimivo zgodbo.

Adam Gemili, nekdanji mladinec londonskega nogometnega kluba Chelsea in tudi Readinga, se je leta 2011 znašel v središču pozornosti, ko je postal evropski mladinski podprvak v šprintu na sto metrov, čeprav je takrat šele omahoval med nogometom in atletiko, ki se ji ni povsem posvečal.

Po tem uspehu, do katerega je prišel z 18 leti, se je to spremenilo, že leto zatem pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Barceloni z rekordom prvenstev 10,05 postal še mladinski svetovni prvak in tako eden vzburljivejših obrazov svetovne atletike, od katerega so v prihodnosti pričakovali veliko.

Danes, sedem let pozneje, se lahko pohvali s kar nekaj uspehi, a na največjih tekmovanjih posamično še ni stal na stopničkah.

Leta 2012 je na olimpijskih igrah v Londonu v šprintu na 100 metrov obstal v polfinalu. Leto pozneje je bil evropski prvak na 200 metrov, leta 2016 pa na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru v isti disciplini pristal na četrtem mestu.

Leta 2017 je na svetovnem prvenstvu v Londonu zmagal z britansko štafeto 4 x 100 metrov, letos pa v Dohi z isto štafeto osvojil srebro, medtem ko je v šprintu na 200 metrov pristal na četrtem mestu.

Največji uspeh je dosegel leta 2014 v Zürichu, kjer je postal evropski prvak v teku na 200 metrov. Foto: Reuters

Še preden se bo zavedal, bo upokojen. Takrat ne želi obžalovati ničesar.

"Leta gredo hitro mimo. Še preden se bom zavedal, bom že upokojen. Takrat nočem gledati nazaj in si misliti, da bi lahko kaj naredil drugače. Ne želim si očitati, da nisem dosegel vsega, kar sem hotel," je v intervjuju za BBC povedal Gemili.

"Zdaj sem v letih, ko moram začeti dosegati dobre rezultate na največjih tekmovanjih. Star sem 26 let. Nisem več 18-letnik, ki je nogomet zamenjal za atletiko. Začeti bom moral osvajati medalje. Nočem obžalovati svoje usode, ko bom atletiko opustil," je še povedal eden najboljših evropskih šprinterjev, ki se na novo sezono, v kateri bodo glavni cilj seveda olimpijske igre v Tokiu, pripravlja v Kaliforniji v ZDA.