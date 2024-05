Lyles s štafeto ZDA prvi na SP na Bahamih, druga Kanada

Svetovni prvak v teku na 100 metrov Noah Lyles je na 4 x 100 metrov osvojil zlato na svetovnem prvenstvu štafet na Bahamih, kjer v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu ni bilo slovenske udeležbe. Lyles je tekel v zadnji predaji, pred njim so nastopili še Kyree King, Courtney Lindsey in Kenneth Bednarek, v cilj so pritekli po 37,40 sekunde.

V Nassauu sta si reprezentanci ZDA in Velike Britanije zagotovili vseh petih možnih štafetnih nastopov na OI. V štirih je to uspelo šestim državam, Franciji, Nemčiji, Italiji, Jamajki, Nigeriji in Poljski. Štafete ZDA so bile prve v štirih finalih, le v petem, zadnjem, so na 4 x 400 metrov slavili atleti Bocvane (2:59,11).

Srebro je za ZDA na 4 x 100 metrov pripadlo Kanadi (37,89), v četverici je bil tudi olimpijski prvak na 200 metrov Andre de Grasse. Olimpijski prvak na 100 metrov Marcell Jacobs je tekel v drugi predaji Italije, ki je v tej štafeti olimpijska in svetovna prvakinja, a je imela četverica velike težave že v prvi predaji.

Sprva so bili Italijani tretji, potem jih je zaradi napake v predaji doletela diskvalifikacija. Tretja je bila potem Francija (38,44). Italijani so se v tej štafeti sicer uvrstili na OI že v sobotnih kvalifikacijah, kjer so bili v skupini za ZDA drugi in skupno četrti.

Ameriška četverica je za dve stotinki v finalu zgrešila rekord prvenstev na 4 x 100 metrov, izboljšale pa so ga njihove rojakinje Tamari Davis, Gabrielle Thomas, Celera Barnes in Melissa Jefferson z zmago v 41,85 sekunde. ZDA so bile prve z rekordom prvenstev tudi v mešani štafeti 4 x 400 metrov (3:10,73), druga je bila Nizozemska z zvezdnico Femke Bol (3:11,45).

Prvih 40 mest za OI v francoski prestolnici so dale sobotne kvalifikacije, za to je bilo treba zasesti prvi dve mesti v posameznih skupinah. Drugi dan SP si je nastop na OI zagotovilo še 30 ekip. Skupaj je po tekmi na Bahamih znanih 70 štafet za OI, po 14 štafet v posameznih disciplinah.

Ostali sta prosti še po dve mesti v posameznih štafetah. Te bodo določili glede na vrstni red na svetovni lestvici izmed preostalih držav. Zadnji rok je 30. junij.

* Kvalificirane štafete za OI v Parizu:

* moški:

- 4 x 100 m:

Avstralija, Kanada, Kitajska, Francija, Nemčija, Gana, Velika Britanija, Italija, Jamajka, Japonska, Liberija, Nigerija, Južna Afrika, ZDA;

- 4 x 400 m:

Belgija, Bocvana, Brazilija, Nemčija, Velika Britanija, Indija, Italija, Japonska, Nigerija, Poljska, Južna Afrika, Španija, Trinidad in Tobago, ZDA: * ženske:

- 4 x 100 m:

Avstralija, Kanada, Slonokoščena obala, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Jamajka, Nizozemska, Nigerija, Poljska, Švica, Trinidad in Tobago, ZDA;

- 4 x 400 m:

Belgija, Kanada, Francija, Velika Britanija, Indija, Irska, Italija, Jamajka, Nizozemska, Norveška, Poljska, Španija, Švica, ZDA; - mešano, 4 x 400 m

Bahami, Belgija, Dominikanska republika, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Irska, Jamajka, Nizozemska, Nigerija, Poljska, Švica, Ukrajina, ZDA.

Preberite še: