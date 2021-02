Italijan ni kriv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodnik je tako odločitev sprejel, ker meni, da je prišlo do manipulacij pri jemanju vzorcev in da so mu pozitiven vzorec urina, ki je vseboval sledove jemanja anaboličnih steroidov, podtaknili oziroma ponaredili rezultate testa, izvedenega 1. januarja 2016. Italijan, ki je bil sprva na testu negativen, po vnovičnem preverjanju pa pozitiven, zaradi tega ni mogel nastopiti na olimpijskih igrah v Braziliji.

"Končno imam papir, na katerem piše, da sem nedolžen. Treningov nisem opustil, predvsem zaradi želje po nastopu v Tokiu, pa tudi kariero bi rad končal, kot sam hočem in ne kot hočejo drugi," je za italijanske medije dejal Schwazer, ki zaradi dopinga in kazni ni mogel nastopiti že na olimpijskih igrah 2012. Takrat dopinškega prekrška, pozitiven je bil na eritropoetin (Epo), ni izpodbijal.

Sodnik, ki je oprostil Schwazerja, je tudi kritiziral Svetovno protidopinško agencijo (Wada) in Mednarodno atletsko zvezo (Iaaf), ki po njegovih besedah neupravičeno odločata povsem samostojno in ne dopuščata zunanjega nadzora.

Preberite še: