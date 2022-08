Kristjan Čeh v Münchnu do naslova evropskega podprvaka

Triindvajsetletni Kristjan Čeh je tako naslovu svetovnega prvaka, ki ga je osvojil 20. julija v Eugenu, ko je z 71,13 metra dosegel tudi rekord prvenstev, dodal še naslov evropskega podprvaka.

Rekord EP je Čeh v Münchnu postavil v sredinih kvalifikacijah z zgolj z enim metom, ko so mu namerili 69,06 metra. Tedaj je za več kot tri metre presegel konkurenco. Alekna, drugi na SP, je tokrat Čeha v finalu premagal in mu odvzel tudi rekord EP.

Kristjan Čeh je zlatu iz svetovnega prvenstva dodal še srebro iz evropskega. Foto: Guliverimage

Tretji je bil presenetljivo s 67,14 m Britanec Lawrence Okoye (67,14 m), nekdanji evropski prvak med mlajšimi člani (2011) in igralec ameriškega nogometa. Četrti je bil Šved Simon Pettersson, srebrn na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu (67,12 m), peti njegov rojak in olimpijski zmagovalec Daniel Stahl (66,39 m), šesti pa branilec naslova Andrius Gudžius iz Litve (65,40 m). Že po polovici finala je odpadel Avstrijec Lukas Weisshaidinger (65,48 m). Dobitnik brona na OI v Tokiu, SP v Dohi 2019 ter tudi tretji na prejšnjem EP v Berlinu je za eno mesto izboljšal dosežek s SP v Oregonu, a je na devetem mestu (63,02 m) ostal brez zadnjih treh serij.

Čeh je z drugim mestom osvojil deseto slovensko odličje na 25. prvenstvih stare celine, skupno pa tretje srebrno. Drugi mesti sta si pred tem pritekla še Stanko Lorger na 110 m z ovirami leta 1958 v Stockholmu in leta 1998 v Budimpešti Brigita Bukovec na 100 m z ovirami.

Finale v metu diska: 6. serija: Čeh v zadnjem poskusu ni presegel svojega najboljšega izida, zato je namerno storil prestop in osvojil srebrno odličje. Do naslova evropskega prvaka je prišel Litovec Alekna, bron je osvojil Britanec Okoye (67,14 m), ki je le za dva centimetra prehitel četrtouvrščenega Šveda Simona Petterssona (67,12 m). 5. serija: vodstvo je v predzadnji seriji prevzel Litovec Alekna, ki je z rezultatom 69,78 m dosegel rekord evropskih prvenstev. Tudi Čeh je v peti seriji popravil svoj najboljši izid v finalu, ki zdaj znaša 68,28 metra. Tretji je še naprej Britanec Okoye. 4. serija: na vrhu brez sprememb tudi po četrti seriji. Čeh je v četrtem poskusu zmogel vreči 67,64 m, medtem ko so njegovi trije najbližji zasledovalci vsi vknjižili neveljavne mete. 3. serija: Čeh je v tretji seriji še nekoliko izboljšal svoj rezultat, ki zdaj znaša 67,81 m. Na drugem in tretjem mestu sta še naprej Alekna (67,26 m) in Okoye (67,14 m), ki nista izboljšala svojih rezultatov. 2. serija: Čeh je v drugem poskusu nastopil bolje, disk je vrgel 67,62 metra daleč, s čimer je prevzel vodstvo, čeprav še vedno ni zadovoljen in je to pokazal z jeznim pogledom in udarcem v dlani. Na drugem mestu je Litovec Mykolas Alekna (67,26 m), tretji pa Britanec Lawrence Okoye (67,14 m). 1. serija: Kristjanu Čehu se met v prvi seriji v težkih vremenskih pogojih ni posrečil in je prestopil. Kar pet atletov je v prvi seriji imelo neveljaven met. V vodstvu je Britanec Lawrence Okoye, ki je disk zalučal 67,14 m in s tem postavil svoj najboljši izid sezone.

Novi uspeh Lie Apostolovski

Lia Apostolovski bo po SP nastopila še v finalu EP. Foto: Peter Kastelic/AZS Slovenska atletinja Lia Apostolovski se je na evropskem prvenstvu v Münchnu uvrstila v nedeljski finale skoka v višino. V drugi kvalifikacijski skupini je razdelila prvi izid z 1,87 m.

Visoko je bila prek letvice na začetni višini 1,78 m. Na 1,83 m je bila tudi uspešna prvič, kot tudi na 1,87 m. V tem tretjem skoku se je letvica po dotiku že zelo tresla, a ni padla s stojala. Lia je prejšnji mesec na SP v Oregonu presenetljivo nastopila v finalu in osvojila 12. mesto.

Slovenska prvakinja je tako ostala v vodstvu še s tremi tekmovalkami in ga tudi ohranila, saj je skupaj le 13 skakalk ostalo v konkurenci. Nato so zaradi močnega naliva tekmovanje prekinili in končali. Lia Apostolovski bo tako v manj kot mesecu dni še drugič nastopila v finalu velike tekme. Na SP v Oregonu je osvojila 12. mesto.

"Vreme nam je bilo skakalkam zelo naklonjeno, saj ni deževalo edinkrat ravno takrat, ko smo tekmovale. Bilo pa so skoraj zimske razmere, da tako rečem, kar mrzlo je za ta čas. Vesela sem, da sem se dobro prilagodila razmeram. Počutila sem se dobro, dobro sem tudi pripravljena in sem se ponovno uvrstila v finale. Tam bom znova nastopila sproščeno, a osredotočeno in odločno. To je potrebno od najnižje višine naprej, ker vsaka poprava šteje," je povedala Lia Apostolovski, ki je bila odeta v bundo.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovo obeh štafet 4 X 400 m

Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Ian Matic Guček in Rok Ferlan so bili 11. in so s časom 3:03,68 manj kot sekundo zaostali za 23 let starim slovenskim rekordom. "Deževati je začelo ravno, ko smo startali, a nas to ni zmotilo. Državni rekord je ostal za naslednje tekme, smo pa v zadnjih letih zelo izboljšali čas in projekt štafet zelo dobro poteka," je bila zadovoljen mladinski svetovni podprvak na 400 m ovire Guček.

"Nismo se žal uvrstili v finale, a brez Luke Janežiča smo manj kot sekundo oddaljeni od državnega rekorda. Luki želim, da se čim prej vrne po hudi poškodbi in sem prepričan, da mu bo ta naš nastop dodatna motivacija. Pomembno je tudi to, da smo tu ena najmlajših štafet," je poudaril Grkman, ki po težavah s poškodbo v tej sezoni dolgo ni našel prave forme.

"Vreme nam ni bilo naklonjeno, a smo zelo dobro tekli. Sem šel na polno od starta do predaje, tudi zadnjih 100 m sem zdržal, ko običajno zmanjka energije," je dejal Lovro Mesec Košir, Rok Ferlan, ki je tekel v zadnji predaji, pa ga je dopolnil: "Najbolje smo tekli v tej ali podobni sestavi doslej. Imeli smo tudi močno skupino, z doseženim pa smo lahko zadovoljni."

Foto: Peter Kastelic/AZS

Na 4 X 400 m so slovenski rekord, 3:02,70, Miro Kocuvan, Boštjan Horvat, Jože Vrtačič in vodja tokratne reprezentance Matija Šestak, tekli v polfinalu na svetovnem prvenstvu leta 28. avgusta 1999 v Sevilli.

Agata Zupin, Aneja Simončič, Maja Pogorevc in Anita Horvat so bile 13. in so s časom 3:31,57 le za šest stotink zaostale za izidom sezone, s katerim so junija v Alžiriji osvojile naslov sredozemskih podprvakinj.

Slovenski rekord 3:30,90 so lani atletinje dosegle v podobni sestavi, le da je Jernejo Smonkar tokrat zamenjala Aneja Simončič, ki je prvič nastopila v članski ekipi na pomembni tekmi. "Zadovoljna sem, a smo lahko še hitrejše. Kljub slabšemu vremenu je bilo vzdušje na stadionu odlično."

Agata Zupin je v prvi predaji začela štafeti nastop in bila na drugem, tretjem mestu. "Tek je bil zelo dober. Pokazale smo dober napredek v tej sezoni," je povedala Zupinova, Pogorevčeva pa jo je dopolnila: "V Alžiriji je bilo vreme veliko boljše, zato je bil tek tu boljši. Vesela sem, da sta na EP obe štafeti, ker je tako veliko večji ekipni duh v reprezentanci."

Foto: Peter Kastelic/AZS

Hrovatova je tekla v zadnji predaji, če ne bi padla dan prej v kvalifikacijah na 800 m, ne bi bila v štafeti, ker bi le nekaj prej nastopila v polfinalu na 800 m. "Moj finiš, zadnjih 100 m, je bil dober in sem zadovoljna, tudi zato, ker sem prehitela eno tekmico. Še vedno pa imam grozne občutke po teku na 800 m dan prej. To je bila dobra, a zelo boleča šola za naprej," je povedala Anita Horvat.