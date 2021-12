Videtič in Potrčeva prva državna prvaka v teku na 100 kilometrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V organizaciji ŠD Tekači Vipavske doline in Atletske zveze Slovenije je v nedeljo v Ajdovščini potekalo prvo državno prvenstvo Slovenije na 100 km v ravninskih tekih. Naslov državnega prvaka je osvojil Luka Videtič, ki je 100 km dolgo traso premagal v času 7:37:55. V ženski konkurenci je slavila Martina Potrč s časom 8:32:57.

Drugo mesto je med moškimi osvojil Marko Tomažin (7:59:25), tretje pa Adrijano Vrbetič (7:59:26). Pri ženskah je bila druga Nataša Robnik (8:39:59), tretja pa Alenka Pavc (9:14:51).

Tekači so sicer tekmovali na 100, 75 in 50 km. Tekmovalci so lahko kot posamezniki ali pa v petčlanski štafeti.

DP je bilo sprva predvideno v soboto, vendar so ga organizatorji prestavili za en dan zaradi močne burje.