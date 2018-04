Bo letos vendarle padel svetovni rekord v maratonu?

Ta konec tedna bo v Londonu na sporedu eden najprestižnejših maratonov na svetu. Nekateri menijo, da je letos ogrožen celo svetovni rekord, saj se bodo tam zbrali najboljši maratonci in maratonke. Štart maratona bo v nedeljo ob 9. uri po slovenskem času.

Kot napovedujejo vremenoslovci, bo to eden najtoplejših maratonov v 38-letni zgodovini londonskega maratona. Tam se bo zbrala vsa elita maratona, medtem ko na bostonskem maratonu konkurenca ni bila tako močna. Med vsemi bosta tekla tudi trenutno najboljša maratonca te generacije - Eliud Kipchoge in Mary Keitany. Poleg njiju bodo tekmovali tudi vsi najboljši kenijski tekači.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj tekačev in tekačic, ki bi lahko ogrozili svetovni rekord. Ta je trenutno 2:02:57. Leta 2014 ga je na berlinskem maratonu postavil Dennis Kimetto. Precej dalj časa velja rekord med ženskami, ki je bil dosežen leta 2003 prav v Londonu.

Noče se pogovarjat o rekordu

Eliud Kipchoge je aktualni olimpijski prvak, prav tako je že dvakrat slavil na londonskem maratonu. Nazadnje leta 2016, ko je za osem sekund zgrešil svetovni rekord svojega rojaka Dennisa Kimettoja. Kipchoge je lani na ovalni progi poskušal maratonsko razdaljo preteči pod dvema urama, a mu je za to zmanjkalo 25 sekund. Kljub temu je (neuradno) podrl rekord v maratonu, potem ko je razdaljo odtekel v dveh urah in 25 sekundah. 33-letni atlet je pred nedeljskim maratonom zavrnil vse pogovore o mogočem rekordu, saj je se želi osredotočiti le na svoj tek.

Kenenisa Bekele je o rekordu začel razmišljati leta 2016, ko je postavil osebni rekord. Foto: Reuters

Postal bi lahko eden najboljši atletov vse časov

Eden izmed favoritov za zmago je tudi Kenenisa Bekele iz Etiopije. Bekele ima v maratonu drugi najboljši čas (2:03:03). Ima že vrhunske uspehe z atletskih stez, kjer še vedno drži svetovni rekord na pet- in desetkilometrski razdalji. Željo po svetovnem rekordu v maratonu ima po berlinskem maratonu, ko je postavil že omenjeni čas. Lani mu ni šlo tako dobro. V Londonu je tekel tri minute počasneje, dveh maratonov pa ni dokončal. "Nikomur še ni uspelo, da bi imel rekord na 5.000 metrov in v maratonu. Če bi mi to uspelo, bi postal najboljši atlet vseh časov," je po besedah organizatorjev povedal Bekele.

Domači matador le na domači rekord

Veliko manjše ambicije na maratonu ima domačin Mo Farah. Njegov cilj je, da bi podrl britanski rekord v maratonu. Ta je trenutno 2:07:13. Farah, ki je trenutno na lestvici na 27. mestu, je razkril, da bo kljub vsemu sledil najboljšim, pa čeprav bodo tekli tempo za svetovni rekord. Zanj bo to njegov prvi maraton, odkar se je povsem posvetil tej disciplini.

"Paulin rekord imam v mislih že vse od začetka moje športne kariere," je priznala 36-letna Kenijka. Foto: Guliver/Getty Images

Zelo zanimivo bo tudi v ženski konkurenci, kjer je rekord maratona star že 15 let. Tega je leta 2003 dosegla Britanka Paula Radcliffe. Njen čas se je takrat ustavil pri 2:15:25. Ena tistih, ki bi lahko letos ogrozila ta rekord, je Kenijka Mary Keitany, ki je na londonskem maratonu že trikrat zmagala. Svoj najboljši čas je dosegla lani v Londonu, ko je maraton pretekla v času 2:17:01. "Paulin rekord imam v mislih že vse od začetka moje športne kariere," je priznala 36-letna Kenijka.

Tekačica z otroškim obrazom, a prava borka

Ena od tekačic, ki bi lahko ogrozile Mary Keitany ali pa celo svetovni rekord v maratonu, je tudi Tirunesh Dibaba iz Etiopije. Gre za tekačico z otroškim obrazom, ki je po duši prava borka. Dibaba, ki se lahko pohvali z zmago na lanskem maratoni v Chicagu, verjame, da se lahko Etiopijki približa še bolj kot lani, ko je zaostajala 55 sekund, vendar malo pred ciljem odstopila zaradi želodčnih težav. Dibaba je sicer štiri leta mlajša od svoje glavne konkurentke, z maratonom kot disciplino pa se je začela resno ukvarjati šele pred enim letom.

Tirunesh Dibaba Foto: Guliver/Getty Images

Ena tistih, ki bi lahko mešala štrene med najboljšimi, je Gladys Cherono iz Etiopije. Njen osebni rekord je tretji najboljši čas na svetu, vendar v Londonu ni še nikoli nastopila. Lahko se pohvali z zmagama na berlinskem maratonu leta 2015 in leta 2017. Letos je tekla na pol maratonu, kjer za Mary Keitany zaostala več kot dve minuti.