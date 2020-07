Atleti v četrtek na sedmih prizoriščih v osmih disciplinah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atletske igre navdiha, kot jih je poimenovala Svetovna atletika, bodo potekale v četrtek, 9. julija, ko bo 30 vrhunskih atletov na sedmih prizoriščih nastopalo v osmih disciplinah. Za tak način tekmovanja so se pri krovni zvezi odločili zaradi velike omejitve potovanj in redkih letalskih povezav zaradi pandemije novega koronavirusa.

Tekmovanje bo potekalo na treh celinah hkrati, med najbolj izstopajočimi pa bo ženski tek v neolimpijski disciplini 150 m. Sodelovale bodo namreč olimpijska legenda Allyson Felix, olimpijska zmagovalka na 400 m Shaunae Miller-Uibo in švicarska zvezdnica Mujinga Kambundji.

Felixova bo tekmovala v kalifornijskem Walnutu nedaleč od Los Angelesa, Miller-Uibo v Bradentonu na Floridi, Kambundjijeva pa na stadionu Letzigrund v Zürichu. To tekmovališče je tako okrog 8000 km oddaljeno od ZDA in ima tudi šest časovnih pasov razlike, je sporočila Svetovna atletika.

Vse skupaj predstavlja velik izziv tudi po tehnološki plati. Osnova bo skupni sistem startnih pištol, ki jih bodo centralno upravljali in sinhronizirali iz centra na Letzigrundu v Zürichu. Tako bodo prvič v zgodovini kraljice športov zagotovili hkratni start na vseh različnih prizoriščih.

Televizijski prenos pa ne bo povsem neposreden, švicarska televizijska družba SRG SSR, ki bo zanj skrbela, se je odločila za dvominutni zamik, da bi lahko vse skupaj nemoteno in brez težav pokazali tudi gledalcem.

Zagotavljajo, da bo pravo tekmovanje

Nekateri sicer dvomijo, da bi lahko ta dogodek kaj več kot zgolj ekshibicija, eden od direktorjev dogodka Andreas Hediger pa zagotavlja, da bo to v resnici pravo tekmovanje, ki ga bo mogoče tudi uradno upoštevati. Tako bo na voljo fotofiniš, merjenje vetra in ugotavljanje napačnih startov.

"Tekmovanje bo potekalo hkrati v eni disciplini na različnih celinah, ne le državah, zato bodo razmere in vpliv vremena na posameznih prizoriščih gotovo nekoliko drugačne, a to moramo sprejeti v danih razmerah," je dejal Hediger.

Prav tako v tekih ne bo običajnega občutka tekme in bo vse skupaj bolj podobno samostojni vožnji v kolesarskem kronometru, le da ne bo moč videti niti tekmecev. Slednje bo mogoče zgolj v tehničnih disciplinah, v troskoku atletov ter v skoku s palico za atlete in atletinje.

Tudi gledalci bodo prisotni

Ob tekmovališčih bodo lahko tudi gledalci, ki bodo morali upoštevati lokalna navodila za zajezitev pandemije, od socialne distance naprej. "Tako bo mogoče spodbujati tekmovalke in tekmovalce, ki bodo imeli večji občutek resnične tekme, res pa je, da bodo posamični teki zelo neobičajni in gotovo velik izziv za sodelujoče," je priznal Hediger.

Med udeleženci bodo tudi svetovna prvaka Noah Lyles (200 m) in Dalilah Muhammad, tudi svetovna rekorderka na 400 m ovire, olimpijska zmagovalca Omar McLeod (110 m) in Katerina Stefanidi (palica) ter svetovni in olimpijski prvak v troskoku Christian Taylor.

Poleg omenjenih 150 m za atletinje bodo na programu tekov še prav tako neobičajne razdalje, na 100 jardov za atlete ter na 300 m ovire za atletinje, ne bo pa dolgih prog.

Zagotovljen je tudi nagradni sklad v višini 200.000 ameriških dolarjev; vsak izmed zmagovalcev bo prejel po 10.000 dolarjev, drugouvrščeni 6000, 4000 pa tretji. Za organizacijo dogodka bo skrbelo okrog 20 ljudi, za televizijski prenos dodatnih 60.