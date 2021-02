Miha Mazzini: Slovenska agresivnost

Da smo "Slovenci nadpovprečno agresiven in uporniški narod", je januarja letos v TV-oddaji povedal dr. Kristijan Musek Lešnik ( vir ) in čez družbena omrežja je šel le rahel vzdihljaj, češ, to pa že ni res. Vzdihljaj, tako kratek in bežen, neopazen, kot bi se slon otresel dežne kaplje, ki bi mu padla na kožo.

Pa podatek res ni vreden naše pozornosti? Če drži, potem bi ga morali upoštevati prav v vsem, kar načrtujemo kot skupnost in posamezniki.

Vsaka skupina ima o sebi neko podobo in s tem značilnosti, po katerih naj bi se odlikovala. Slovenci prisegamo na poštenost, pridnost in neagresivnost - mil, nežen, lirski narod smo, kar so nam povedali že v osnovni šoli. Te tri značilnosti so tako globoko ukoreninjene, da se jih realnost nikakor ne dotakne. Poštenost? Berite novice en sam dan in adijo! Pridnost? Da, a kot sovražnica učinka, torej neprekinjeno delo zaradi dela samega, da se pač dela in nikoli nič naredi.

Posvetimo se danes torej agresivnosti.

Primerjava z drugimi narodi

Janek Musek v knjigi Psihološki portret Slovencev pravi: "Smo torej bolj agresivni, dominantni, uporniški, brezobzirni, grobi, maskulini, sumničavi, sebični, avanturistični, dogmatični in ambiciozni – vse to so sestavine psihoticizma."

Psihoticizem bom za potrebe te kolumne poenostavil v agresivnost. Če vam kdo omeni Američane, takoj pomislite na nasilje. Zato so zanimivi podatki, ki kažejo, kako jih mil in nežen narod prehiteva na vso moč.

Mili mi in divji Angleži

Posezimo še po drugih raziskavah iz iste knjige. Poglejte tabelo:

MOŠKI:

britanske skupine slovenske skupine ekstravertnost 13,19 12,35 nevroticizem 9,83 10,24 psihoticizem 3,78 6,67 neiskrenost 6,80 11,95

ŽENSKE:

britanske skupine slovenske skupine ekstravertnost 12,60 11,80 nevroticizem 12,74 11,70 psihoticizem 2,67 5,76 neiskrenost 7,73 13,16

Primerjajte le psihoticizem slovenskih žensk (5,76) in angleških moških (3,78). Če bi zdajle brali, da prihajajo v mesto angleški nogometni navijači, bi si rekli, ups, raje ostanem kar doma, pri ženi in mami. Ne veste pa, da sta vaša mama in žena bolj agresivni od angleškega navijača. Ste mar res mislili, da arhetipska vloga slovenske matere s stalnim najedanjem temelji na dobrovoljnosti, ne na agresiji?

In ko že gledate tabelo, bodite pozorni tudi na podatek o neiskrenosti. Pa niso Angleži najbolj odprti ljudje na svetu, daleč od tega. A o tem kdaj drugič ...

Sledi zgodovine

Na zemljevidu sem pobarval večinoma slovanske države, in kot lahko vidite, naši predniki niso bili prav nič mili in nežni, lirski in zasanjani - bili so udarno kopje, ki se je zarilo v romansko-nemško ozemlje. Le najbolj agresivni od agresivnih so lahko prišli tako daleč. Zdajle se bo gotovo javil kdo s trditvijo, da nismo Slovani, marveč smo tu že 7.512 let. Torej še huje: koliko agresije je bilo potrebne, da nas niso mogli premakniti vsa ta tisočletja?

Pogovor

Predlani smo imeli v Novem mestu pogovor o pohlepu, in ker sem napisal knjigo s tem naslovom, sem bil eden od gostov. Ko sem govoril o tem, kako se spreminjajo smrtni grehi s časom in kako glede na lokacijo, je pater Branko Cestnik, še en gost, začel kimati in povedal, da je med svojim služenjem res opazil, da se na jugu Italije spovedujejo strasti (amore!!!!), Nemci o premoženjskih zadevah (torej zavist), pri Slovencih pa prevladuje BES.

Rešitev

Kako lahko družba preživi, če se v njenih članih kuha taka jeza? Sploh pod tujimi gospodarji, ki bi nas takoj likvidirali, če bi se spopadli z njimi? Oh, saj dobro veste, obrne se v varno obliko - pretepete družinskega člana, zapijete se, zmerjate po družbenih omrežjih, na cesti za tistim, ki nosi masko ali pa je ne, vpijete ovca in besnite, ker se bo nekdo cepil ali pa se ne bo. Zmerjate mene, avtorja kolumne, z nečim, s čimer bi morali zmerjati svojega šefa ali oblastnika. Varno, pač.

Zadnja rešitev je seveda samomor, tradicionalno z obešanjem, kjer si z vrvjo zavežete glasilke, češ, ničesar nisem povedal tistim, ki bi jim moral, naj bom torej zavezan tišini za zmerom.

Varno izražena agresija ne pomeni, da je varna za vas, marveč je varna predvsem za vašega oblastnika, zato so nam jo tudi privzgojili.

Sublimacija

Freud je menil, da je prekipevajoča energija koristna, saj se lahko pretvori (sublimira) v korist za vso družbo, od umetnosti do znanosti, recimo. Poenostavljeno, svojo agresivnost porabite za pisanje romana ali za znanstveni izum. A Freud je pripadal skupnosti, ki umetnost in znanost visoko ceni.

In to je še največji problem slovenstva: sovraži sublimacijo in obožuje goli bes, usmerjen v nesmiselno gnjavljenje drug drugega. Pojdite kdaj brat komentarje pod katerokoli novico o umetniku, znanstveniku itd. Nihče ne najde dobre besede zanjo ali zanj. Pojdite prebirat komentarje pod novico o tem, da je moški ženo zažgal, da je živa zgorela - samo opravičevanje, kimanje in razumevajoče pohvale.

Izražanje agresivnosti

Zdaj prihajamo do kočljivega trenutka: glede na količino agresije in prepoved sublimacije je pravzaprav bolje, da jo obrnemo navznoter kot navzven. Pomislite le na klanje med drugo svetovno vojno in na to, koliko agresije je brizgnilo v kri. Če greste na Twitter, udeleženci komaj čakajo ponovitve. A vedite: če se klanje začne, žal ne bo omejeno samo na tiste, ki so aktivni na Twitterju.

Če Američan misli, da mora v samomor potegniti še koga, pravzaprav čim več ljudi, potem je bolje, da pri nas tega načina obnašanja nimamo. Si predstavljate, da bi vsak mesec brali o pokolu v šoli?

Uvoz iz tujine

Zanimivo pa je, da se je v zadnjem času pojavila želja, da bi posvojili ameriški način oboroževanja in streljanja. Primerno je prišla od svetovalca pri ministrstvu za kulturo. Seveda prek Twitterja, zdajšnjega uradnega lista: "Slabe fante s pištolo lahko ustavijo le dobri fantje s pištolo. Pa ne le tisti uniformirani. Drugi amandma ustave ZDA je prvi civilizacijski korak k svobodi posameznika. Veliki izenačevalec. 45-kilska babica z beretto se po moči izenači s 120-kilskim roparjem, ki ji je za petami." ( vir )

Švicarji imajo lahko orožje doma, pri nas pa z množično oborožitvijo ne bi ravno tvegal. Orožje v vsaki roki in naša agresivnost? Zelo odsvetujem.

Ali pa sem tvit razumel napačno? Mogoče gre za oblastnikovo samokritično posipanje s pepelom? Češ, še pred enim letom je upokojenka lahko mirno šla v trgovino, zdaj pa mora oditi oborožena, z nabojnikoma, prekrižanima prek prsi, kot mehiški pistolero, s pištolama za pasom in z mitraljezom v rokah, pa granato v žepu, če jo stisnejo v kot med zelenjavo in bio keksi, da lahko razstreli sebe in potegne s seboj še čim več sodržavljanov?

